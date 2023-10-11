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擴大城市綠樹案 紐約市議會過關

記者劉梓祁／紐約報導
市議會通過立法擴大城市綠樹覆蓋應對氣候變化。（取自市公園局）
市議會通過立法擴大城市綠樹覆蓋應對氣候變化。（取自市公園局）

紐約市近來頻繁遭遇霧霾、高溫和暴雨等極端天氣，引起諸多環保人士和組織呼籲政府採取措施，減少氣候變化對城市所帶來的影響；日前，市議會通過了本年度第1065號法案，旨在將市內目前22%的樹冠覆蓋率擴大至30%，此舉收受到環保人士和可持續發展倡導者認可。

根據市議會紀錄，該法案正式名稱為「城市森林計畫」(Urban Forest Plan)，不僅設定樹冠覆蓋率的擴大目標，還要求市府制定城市森林全面規畫，後者將於2024年7月31日前提交予市議會，目的為確定城市森林減少原因以及建立具體目標，達到保護自然目的。據了解，樹冠覆蓋率指樹冠垂直投影面積占區域內土地總面積的百分比。

市府表示，「城市森林」指市內所有樹木和遮蔭植被，包括不在相關委員會直接所有或管轄範圍內的樹木。統計顯示，紐約市中有700萬棵樹木，分布在私人和公共土地上，由多個機構管理，包括環境保護、房屋、公園和交通等部門。該法案旨在將不同部門統一，共同制定全面的總體規畫。

市公園局發言人表示，隨著城市應對氣候變化和極端天氣的影響，擴大城市森林以吸收雨水、淨化空氣並為社區提供必不可少的陰影，比以往任何時候都更加重要。

作為法案的推動方之一，紐約市環境正義協會(NYC-EJA)亦強調了樹冠均等分布的重要性，指擁有更多樹木和公園的社區，將獲得一系列改善生活的益處。公園局代表舉例稱，好處包括減少熱島效應、污染、改善心理健康和提供棲息地等。

此法案最初在去年6月被提出，強調「樹木、樹冠和植被的作用」，並獲得華人社區市議員馬泰(Christopher Marte)、黃敏儀(Sandra Ung)和李琳達(Linda Lee)等人支持。

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