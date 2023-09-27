州長霍楚在法拉盛簽法 打擊人口販運、保護受害者

州長霍楚法拉盛簽署法案包，更強力保護人口販運受害者。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

州長霍楚 (Kathy Hochul)27日在法拉盛 啟揚中心，在多位議員、司法人員、社區領袖及民眾的見證下，簽署打擊人口販運法案包，內容包括在各大交通樞紐站哺乳室，張貼人口販運服務信息、延長人口販賣專案組任期、以及調查社交媒體及人口販運的關聯，以為受害者提供更大力的保護。同時她也強調，州府已在最近，為服務這些受害者的非牟利機構及相關單位，撥款逾230萬元。

據了解，此次簽署的法案包中，共計包含八條新法，其中六條法案，旨在要求相關機構在州內重要交通樞紐站，張貼有關服務人口販賣受害者的信息，例如要求紐新航港局(Port Authority)所屬機場及公車總站、貨車站、商業服務機場、以及州高速公路管理局(The New York State Thruway Authority)，在它們運營的服務區哺乳室內，張貼相關服務信息，同時也要求大都會 運輸署(MTA)，在相關設施上張貼這些信息。

第七條法案則要求，將紐約州州務卿，加入州府旗下跨部門合作的「人口販運專案小組」(Task Force on Human Trafficking)，並將專案小組再延期四年，確保小組在預防、減少和協助人口販運倖存者的的相關工作能夠繼續進行，而並非受到中斷。

鑑於越來越多的人販通過社交媒體網路，深入了解潛在受害者的個人生活，最後一條法案則要求上述人口販運專案小組，開始調查社媒及人口販賣之間的關聯。