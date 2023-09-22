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紐約市新住房計畫 擬10年建10萬套

記者張心／紐約報導
紐約市長亞當斯推出可負擔住房加增計畫，力求未來十年左右新建十萬套全新住房。(市長辦公室提供)
紐約市長亞當斯推出可負擔住房加增計畫，力求未來十年左右新建十萬套全新住房。(市長辦公室提供)

紐約市亞當斯(Eric Adams)21日推出可負擔住房加增計畫，力求未來15年新建十萬套全新住房，解決工薪階層打工人「住不起房」的難題。

此項名為「在所有社區加增住房」(A Little More Housing in Every Neighborhood)的計畫，擬在全市五大區每個社區多建住房，而不是僅局限於某些住宅集中區。亞當斯認為，想要改變紐約市目前居民「住不起房」的困境，必須改革62年前的限制性法律(1961 Zoning Resolution)，全面放寬分區住房限制。

「60多年來，我們不斷添加住房建造限制，禁錮了城市住房類型的發展，迫使太多紐約客不得不搬走，留下來的人則生活的日益艱難。」亞當斯表示，新計畫希望紐約市再度變為「所有人都能住得起的地方」，預估此舉起碼可以幫助25萬市民解決居住和工作問題。

新計畫推出系列舉措，取消了必須在住宅旁搭配停車位的要求；允許增加建築物高度，在低矮的單層商業建築物之上建造住房；提倡開發附屬住房單元，包括後院小屋、地下室公寓、車庫、閣樓等，都可改造為住房，給房主增加額外收入來源。

此外，新政也允許將空置辦公區變為住房，最大程度利用未被充分使用的城市空間；提議在大型校園場地、宗教機構等新建住房，動用一切資源支持社區振興。

新計畫呼籲優化住房內部的設計，比如，長者公寓面積可以比其他公寓大20%，合法化具有共用廚房或浴室設施的住宅，推出更多小型公寓，減少單身成年人不得不找合租室友的尷尬。

「所有社區加增住房」具體文件將於下周公布，同時舉辦公共分享會，詳細為公眾介紹文件細則，報名可參考：https://reurl.cc/r6DQoN；該計畫明年起進入公開審查階段(public review)。

新規允許增加建築物高度，在低矮的單層商業建築物之上也可以建造住房。(市長辦公室提...
新規允許增加建築物高度，在低矮的單層商業建築物之上也可以建造住房。(市長辦公室提供)
紐約市擬加贈可負擔住房的效果圖。(市長辦公室提供)
紐約市擬加贈可負擔住房的效果圖。(市長辦公室提供)
紐約市擬利用所有社區的閒置空地，蓋可負擔住房。(市長辦公室提供)
紐約市擬利用所有社區的閒置空地，蓋可負擔住房。(市長辦公室提供)
紐約市長亞當斯推出可負擔住房加增計畫，力求未來十年左右新建十萬套全新住房。(市長...
紐約市長亞當斯推出可負擔住房加增計畫，力求未來十年左右新建十萬套全新住房。(市長辦公室提供)

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