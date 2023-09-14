市府推新行動 拚無證客工作許可
紐約州長霍楚(Kathy Hochul)13日繼續呼籲聯邦解決無證移民危機，並將矛頭指向共和黨，提醒對方不要藉此問題在總統選舉上「大做文章」；紐約市長亞當斯(Eric Adams)同日頒布為期三周的新行動，要求短時間內幫無證客確認工作簽申請資格。
霍楚表示，國會眾議長麥卡錫(Kevin McCarthy)把時間浪費在彈劾總統的「癡心妄想」上，還希望藉此由共和黨掌握紐約州，完全不與拜登總統一同面對危機，「無證危機是國家問題，需要聯邦出台解決方案，目前拜登總統提出了與共和黨合作解決的想法，但對方不願意一同工作解決危機。」
霍楚同時呼籲聯邦，加速批准無證客工作授權，認為此舉可以解決美國勞工短缺的困境。「我認為我們不僅可以化解人道主義危機，還能一起改善經濟困境，填補勞工短缺。」她要求共和黨人「一同做好本職工作，停止互相指責，真正做一些有意義的事情。」
與此同時，亞當斯宣布採取一項為期三周的行動，幫助無證客確定是否有資格申請工作許可。紐約市長辦公室表示，從上周開始，市府已經在庇護所同約4萬名18歲以上的無證客對接，面對面確認對方是否具備申請工作許可的資格。
市府稱，根據聯邦規定，某些情況下，由聯邦允許進入美國境內的難民，可以獲得臨時許可，在美國逗留幾個月、最長兩年，期間可以立即申請工作許可，批准後就可工作。
亞當斯表示，如果無證客能夠開始工作，那麼市府的財政危機將會有轉機，「我們如此呼籲已經好幾個月了，但還是在『單槍匹馬』面對聯邦的缺席，儘管如此，我們還是想吶喊，『紐約市繼續與聯邦一起解決這個國家問題。』」
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