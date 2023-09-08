開學好禮／霍楚將簽法 春節列為公校假期

據知情人士透露，紐約州長霍楚將在8日簽署將農曆新年設為全州公校的法案，届时紐約州將成為全國首個定春節為公校假日的州。(本報檔案照)

據知情人士透露，紐約州 長霍楚(Kathy Hochul)將在9日(周六)簽署法案，將農曆新年設為全州公校假日，届时紐約州將成為全國首個定春節為公校假日的州，對眾多亞裔家長來說，無疑是一份好的開學禮物。

紐約市教育局 於近期發布的最新學年校曆，於上月在華社引起軒然大波，原因是農曆新年不見蹤影；市教育局解釋稱，因2024年的春節為2月10日，恰逢周六，所以和去年操作一致，沒有標記，也未補假。

但華社對此並不買帳，多位官員發聲，呼籲市府和市教育局將其補上；更有甚者甚至表示聽聞此事的華裔家長都很憤怒，預備去抗議。近日，市教育局已對校歷做出修改，標注2024年2月10日的農歴新年，是紐約市公立學校慶祝的非公共假日之一，並且解釋按照慣例，恰逢周末，不予補休。

另一方面，紐約州議會於本季會期結束前，就通過將農曆新年列為紐約州公校假期的法案，但州長霍楚遲遲未簽署法案，也引起華人 不滿。民主黨第65區區領袖于金山曾認為她動作太慢，在得知霍楚近日將簽署時，他表示欣慰，「簽了總是好的，非常謝謝州長，而且剛剛開學還來得及」，他更讚嘆州長反應迅速，聽到華人反饋後就立刻改變。

最早提出該法案的是州眾議員寇頓(William Colton)，其幕僚長莊文怡表示，感謝寇頓多年來的付出，「他每年都會提出這項法案，努力多年終於成功，我覺得太不容易了」。她稱，這不只是對春節的認可，「我們華人終於有個自己的節日，漸漸感覺我們也被美國認可了，對華人的付出和努力都是一種認可」。

該法案的另一位提案人、州眾議員李榮恩(Grace Lee)則說，非常高興看到法案即將簽署成法，「我將非常期待與家人朋友共同慶祝春節，同時看到我們的文化遺產得到認可」。