高德曼召執法機構 商討仇恨犯罪對策
國會眾議員高德曼(Dan Goldman)日前召集國土安全部(DHS)、聯邦調查局(FBI)和紐約市警(NYPD)等執法機構的代表開會，就近來針對亞裔和猶太人群的仇恨犯罪增加的情況進行討論。
根據研究機構反誹謗聯盟(Anti-Defamation League)的統計，2022年紐約州的反猶案件比上年增加了36%，達到1979年以來的最高水平；而在新冠疫情逐漸平息後，仇亞案件也未見減少，紐約市針對亞裔的仇恨犯罪數量比疫情前增加了340%。
高德曼代表的第十選區範圍包含曼哈頓下城和布碌崙(布魯克林)西北部地區，區內擁有華埠和日落公園兩大亞裔社區，同時也是全美猶太裔居民最多的選區之一。他表示，「紐約成為我們國家反猶主義和反亞裔仇恨浪潮的中心，完全不可接受。」不過截至發稿時，高德曼的團隊並未透露關於會議的更多細節，也沒有詳細說明會上所討論的具體解決方案。
根據曼哈頓華埠所在的市警五分局的統計，今年以來轄區內的仇恨犯罪有所減少，近一個月內僅有一例。民主黨65D區領袖于金山表示，從他所聽到的社區反饋看，情況與五分局的數據差不多。「至少在華埠內部，人們是有安全感的。」
華埠共同發展機構(Chinatown Partnership)執行總監陳作舟則對於從根源上解決仇恨犯罪未抱很高期待。他表示，這一輪仇恨浪潮始於新冠大爆發期間，病毒源於中國的客觀事實加上以川普為代表的政客惡意煽動，導致亞裔無辜背鍋。然而受害者不只有美國亞裔，隨著更廣泛的難民危機以及全球性的極右浪潮，社會戾氣和排外觀念居高不下，最終可能發展成「人人互相仇恨」的局面。
陳作舟介紹，在西方歷史上，每次出現大型災難，猶太人常被當作發洩仇恨的替罪羊，如今，這個角色不幸被亞裔承接過來。他說，華人未來在應對仇恨時，至少可以向紐約猶太人社區學習兩點經驗，一是增強憂患意識、鍛鍊自衛經驗，第二也是更重要的，要學會以受害者的姿態，去爭取更多的資金或長期資助。
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