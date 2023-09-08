高德曼召執法機構 商討仇恨犯罪對策

紐約第十選區國會眾議員高德曼近期召執法機構代表討論紐約仇亞反猶犯罪上升的情況並商討對策。（取自高德曼競選官網）

國會眾議員高德曼(Dan Goldman)日前召集國土安全部(DHS)、聯邦調查局(FBI)和紐約市警(NYPD)等執法機構的代表開會，就近來針對亞裔 和猶太 人群的仇恨犯罪增加的情況進行討論。

根據研究機構反誹謗聯盟(Anti-Defamation League)的統計，2022年紐約州的反猶案件比上年增加了36%，達到1979年以來的最高水平；而在新冠疫情逐漸平息後，仇亞案件也未見減少，紐約市針對亞裔的仇恨犯罪數量比疫情前增加了340%。

高德曼代表的第十選區範圍包含曼哈頓下城和布碌崙(布魯克林)西北部地區，區內擁有華埠 和日落公園兩大亞裔社區，同時也是全美猶太裔居民最多的選區之一。他表示，「紐約成為我們國家反猶主義和反亞裔仇恨浪潮的中心，完全不可接受。」不過截至發稿時，高德曼的團隊並未透露關於會議的更多細節，也沒有詳細說明會上所討論的具體解決方案。

根據曼哈頓華埠所在的市警五分局的統計，今年以來轄區內的仇恨犯罪有所減少，近一個月內僅有一例。民主黨65D區領袖于金山表示，從他所聽到的社區反饋看，情況與五分局的數據差不多。「至少在華埠內部，人們是有安全感的。」

華埠共同發展機構(Chinatown Partnership)執行總監陳作舟則對於從根源上解決仇恨犯罪未抱很高期待。他表示，這一輪仇恨浪潮始於新冠大爆發期間，病毒源於中國的客觀事實加上以川普為代表的政客惡意煽動，導致亞裔無辜背鍋。然而受害者不只有美國亞裔，隨著更廣泛的難民危機以及全球性的極右浪潮，社會戾氣和排外觀念居高不下，最終可能發展成「人人互相仇恨」的局面。

陳作舟介紹，在西方歷史上，每次出現大型災難，猶太人常被當作發洩仇恨的替罪羊，如今，這個角色不幸被亞裔承接過來。他說，華人未來在應對仇恨時，至少可以向紐約猶太人社區學習兩點經驗，一是增強憂患意識、鍛鍊自衛經驗，第二也是更重要的，要學會以受害者的姿態，去爭取更多的資金或長期資助。