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繼續「擁抱計畫」 2萬無證兒童今秋進公校

記者張心／紐約報導
市府表示，紐約市公校新學期將迎來近2萬名無證客公校生入讀。(Getty Images)
市府表示，紐約市公校新學期將迎來近2萬名無證客公校生入讀。(Getty Images)

主管庇護客安置工作的副市長伊索姆(Anne Williams-Isom)與市教育總監班克斯(David Banks)30日表示，歡迎近2萬名無證客兒童新學期入讀公校，市府將依舊遵循去年推出的「擁抱計畫」(Project Open Arms)，滿足來紐約尋求無證移民家庭的教育需求，提供雙語教育、心理健康諮詢等支持服務。

班克斯表示，自2022年7月以來，已有超1萬9000名無證客兒童入住紐約市庇護系統，目前也陸續註冊五大區公校，將在下周9月7日(周四)開學日起，在各公校同其他市民學生一樣就讀。他認為，紐約市應該遵循庇護承諾，公平招收每個學生，堅決不過問其移民身分和原國籍，保證每個學生享受同樣的教育權利。

他說，市府去年推出的「擁抱計畫」今年仍然適用；據悉，去年「擁抱計畫」推出時，當時全市無證客兒童數量僅6000人；目前隨著無證移民數量激增，相關兒童數也漲到近2萬人。班克斯表示，為了應對無證客學生數量增加，市教育局將追加撥款1億1000萬元，給相關學生人數較多的公校提供資金支持，「當前的情形已徹底改變了公平學生資助公式(Fair Student Funding Formula)，我們會視情況繼續增加撥款。」

伊索姆預計，無證客兒童數量還會進一步增加，開學日之後仍然會有來自無證家庭的新生加入。「截至8月27日，紐約市無證移民數量突破11萬1500人，過去七天，又有2900多人進入全市庇護所，按照這個速度，平均每月就有超過1萬人入住，我們懇請聯邦和州府盡快提供援助。」

班克斯也補充，因疫情期間紐約市流失了12萬公校生，所以目前校舍資源對無證客兒童來講是充足的，但會講西語的雙語教師卻十分缺乏。「市教育局在暑假緊急招收500多名西語裔教師，並聯合教師聯合工會(UFT)一直在和州教育廳開會，以想方設法盡快滿足雙語教師空缺。」

市府表示，紐約市公校新學期將迎來近2萬名無證客公校生入讀。(市長辦公室提供)
市府表示，紐約市公校新學期將迎來近2萬名無證客公校生入讀。(市長辦公室提供)

教育局 無證客 公校

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