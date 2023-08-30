州勞工廳拒查「工資盜竊」申訴 數百護理員曼哈頓集會抗議

約300名家庭護理員聚集在曼哈頓的州勞工廳門外舉行示威，抗議勞工廳拒絕繼續調查他們遭遇工資盜竊的申訴，其中多數都是華人。(記者和釗宇／攝影)

大約300名家庭護理員30日在位於曼哈頓 教堂街(Church St.)的州勞工 廳(State Department of Labor)外舉行集會示威，抗議勞工廳拒絕對部分護理員發起的工資盜竊申訴進行繼續調查的決定，並聲援對勞工廳提起訴訟的五名護理員。市議員馬泰(Christopher Marte)到場支持，州眾議員金兌錫(Ron Kim)也派代表前往曼哈頓表達支持，並宣讀一封由他寫給勞工廳廳長瑞爾登(Roberta Reardon)的公開信，譴責勞工廳的決定並指其違反法律判例。

紐約市 目前允許護理機構安排家庭護理員24小時值班、但只發放13小時工資，這項規定長期以來一直被爭議圍繞。立法者和護理機構強調24小時中，護理員有8小時的睡眠和總共3小時的三餐時間無需工作，因此不開工資；然而護理員普遍表示，一對一護理幾乎不可能有連貫的吃飯睡覺時間，通常24小時都要處在工作狀態隨時待命，因此每工作24小時就要損失11小時工資是不合理的。針對這個矛盾，護理員維權團體一直在嘗試各種辦法去挑戰這項規定，向州勞工廳申訴也是其一。

參與起訴的護理員宋桂花說，勞工廳從2019年起就為她的申訴立了案，此後還一直與她保持溝通，告訴她「案件是明朗的，應該有希望」。結果在今年早些時候，忽然收到勞工廳的消息，稱由於她的案件已經進入1199工會發起的仲裁程序，因而不再繼續調查。護理員李美嫻表示，她的案件本來進展順利，勞工廳去年已告知她，核算後認定護理公司欠她29萬7000元薪水，然而到了今年6月，勞工廳再次致信告知，稱將不再繼續跟進此事。

在提交給法院的說明中，州勞工廳表示，由於無法干預進入仲裁或工會集體談判的案件，因此他們放棄了對這些案件的調查。不過，金兌錫在公開信中指出，根據現有的法庭判例，雇員為解決雇用糾紛而簽訂的仲裁協議不能取代政府機構對違反勞動法的雇主採取執法行動的職責。訴訟案中的原告代理律師黃斐荷介紹，由於很多護理員在與工會簽約時都被強制附加了「工資盜竊投訴必須通過私人仲裁處理」的條款，因此州勞工廳以此為理由拒絕繼續調查的行為是「武斷且任性的」。

2022年初，代表護理行業的1199工會(1199SEIU)宣布為家庭護理員爭取到3000萬元的基金用於工資盜竊補償，然而，根據「婦女也是人」運動的說法，紐約市所有24小時護理員多年來總共被「盜竊」了超過10億元的工資。