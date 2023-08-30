我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

數據利空不跌 史指連升四日

勞工節大促銷已開跑 優質折扣一次看

州勞工廳拒查「工資盜竊」申訴 數百護理員曼哈頓集會抗議

記者和釗宇／紐約即時報導
約300名家庭護理員聚集在曼哈頓的州勞工廳門外舉行示威，抗議勞工廳拒絕繼續調查他們遭遇工資盜竊的申訴，其中多數都是華人。(記者和釗宇／攝影)
約300名家庭護理員聚集在曼哈頓的州勞工廳門外舉行示威，抗議勞工廳拒絕繼續調查他們遭遇工資盜竊的申訴，其中多數都是華人。(記者和釗宇／攝影)

大約300名家庭護理員30日在位於曼哈頓教堂街(Church St.)的州勞工廳(State Department of Labor)外舉行集會示威，抗議勞工廳拒絕對部分護理員發起的工資盜竊申訴進行繼續調查的決定，並聲援對勞工廳提起訴訟的五名護理員。市議員馬泰(Christopher Marte)到場支持，州眾議員金兌錫(Ron Kim)也派代表前往曼哈頓表達支持，並宣讀一封由他寫給勞工廳廳長瑞爾登(Roberta Reardon)的公開信，譴責勞工廳的決定並指其違反法律判例。

紐約市目前允許護理機構安排家庭護理員24小時值班、但只發放13小時工資，這項規定長期以來一直被爭議圍繞。立法者和護理機構強調24小時中，護理員有8小時的睡眠和總共3小時的三餐時間無需工作，因此不開工資；然而護理員普遍表示，一對一護理幾乎不可能有連貫的吃飯睡覺時間，通常24小時都要處在工作狀態隨時待命，因此每工作24小時就要損失11小時工資是不合理的。針對這個矛盾，護理員維權團體一直在嘗試各種辦法去挑戰這項規定，向州勞工廳申訴也是其一。

參與起訴的護理員宋桂花說，勞工廳從2019年起就為她的申訴立了案，此後還一直與她保持溝通，告訴她「案件是明朗的，應該有希望」。結果在今年早些時候，忽然收到勞工廳的消息，稱由於她的案件已經進入1199工會發起的仲裁程序，因而不再繼續調查。護理員李美嫻表示，她的案件本來進展順利，勞工廳去年已告知她，核算後認定護理公司欠她29萬7000元薪水，然而到了今年6月，勞工廳再次致信告知，稱將不再繼續跟進此事。

在提交給法院的說明中，州勞工廳表示，由於無法干預進入仲裁或工會集體談判的案件，因此他們放棄了對這些案件的調查。不過，金兌錫在公開信中指出，根據現有的法庭判例，雇員為解決雇用糾紛而簽訂的仲裁協議不能取代政府機構對違反勞動法的雇主採取執法行動的職責。訴訟案中的原告代理律師黃斐荷介紹，由於很多護理員在與工會簽約時都被強制附加了「工資盜竊投訴必須通過私人仲裁處理」的條款，因此州勞工廳以此為理由拒絕繼續調查的行為是「武斷且任性的」。

2022年初，代表護理行業的1199工會(1199SEIU)宣布為家庭護理員爭取到3000萬元的基金用於工資盜竊補償，然而，根據「婦女也是人」運動的說法，紐約市所有24小時護理員多年來總共被「盜竊」了超過10億元的工資。

馬泰表示，針對這些從事護理工作的「不說英語的有色人種女性」的工資盜竊，是「系統性種族主義」的表現，同時繼續向市議長歐德思(Adrienne Adams)喊話，籲其盡快審議並推動旨在禁止家庭護理員24小時工作的提案。

市議員馬泰在現場發表演講。(記者和釗宇／攝影)
市議員馬泰在現場發表演講。(記者和釗宇／攝影)
華人護理員展示勞工廳發給他們的信件，信中告知，將不再調查他們的案件。(記者和釗宇...
華人護理員展示勞工廳發給他們的信件，信中告知，將不再調查他們的案件。(記者和釗宇／攝影)

勞工 紐約市 曼哈頓

上一則

紐約上西區公寓管理員 家中捅死妻兒後割喉自殺

延伸閱讀

時報廣場附近爆水 曼哈頓交通癱瘓

時報廣場附近爆水 曼哈頓交通癱瘓
紐約警官樂隊攜手金鷹成人日間護理 敬老愛老警民夏季大聯歡

紐約警官樂隊攜手金鷹成人日間護理 敬老愛老警民夏季大聯歡
亞裔之友總聯盟 9╱23法拉盛辦中秋美食節

亞裔之友總聯盟 9╱23法拉盛辦中秋美食節
護理中心不發錢的反成另類 紐約州府遭批監管失職

護理中心不發錢的反成另類 紐約州府遭批監管失職

熱門新聞

視頻流出華裔女房東的一對兒女被警方救出時，身上渾身是血。(讀者提供)

紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人

2023-08-23 16:33
死者趙招招一家四口。(親友提供)

死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差

2023-08-25 14:52
公寓樓慘案發生後，警方封鎖了現場。(記者胡聲橋/攝影)

華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹

2023-08-23 19:08
布碌崙(布魯克林)日落公園租客鎚殺案兇嫌葉力勇(Liyong Ye，音譯)，日前已遭控謀殺罪。(Fox影片截圖)

不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案

2023-08-25 10:42
根據兇嫌室友，死者曾拿鐵鎚威脅兇嫌，被兇嫌反手奪過後反殺。目前此案仍在調查當中，圖為凶器。(市警提供)

布碌崙鎚殺案…室友：她常砸門找碴 老實人凶起來很可怕

2023-08-25 02:29
視頻的截圖顯示，華裔女性二房東的一對兒女被警方救出時，身上渾身是血。（讀者提供）

紐約爆華裔租客鎚殺命案 母被打死 2幼童重傷

2023-08-24 07:53

超人氣

更多 >
北卡槍案／死者嚴資杰曾說研究生有心理問題「希望對方盡快畢業」

北卡槍案／死者嚴資杰曾說研究生有心理問題「希望對方盡快畢業」
北卡槍案／槍手齊太磊老家叔叔：他精神正常、父母去世時沒回來奔喪

北卡槍案／槍手齊太磊老家叔叔：他精神正常、父母去世時沒回來奔喪
留美女兒突要300萬美元買房 母用「杭州方言」對談後急報警

留美女兒突要300萬美元買房 母用「杭州方言」對談後急報警
牧師創辦天體營…裸體皇后女兒憶全家逍遙：像在伊甸園

牧師創辦天體營…裸體皇后女兒憶全家逍遙：像在伊甸園
理財達人：好市多真能幫你省錢 是這9種大份量日用品

理財達人：好市多真能幫你省錢 是這9種大份量日用品