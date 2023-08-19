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公校上下學時間 紐約市教育局准自行安排

記者張心／紐約報導
市教育局日前宣布，允許各校自行調整上下學時間。(市長辦公室提供)
市教育局日前宣布，允許各校自行調整上下學時間。(市長辦公室提供)

由於紐約市公校將於今秋學期延長專業課外輔導時段(Professional Development Block)，市教育局日前宣布，允許各校自行調整上下學時間，在保持每日總課時6小時20分鐘的基礎上，不早於早上8時上課，並不晚於下午3時45分放學。

專業課外輔導時段是教師聯合工會和市府最新合同的重要部分，於7月10日在公校教師間高票通過，將在新學期9月8日(周四)開學日實施。

教師聯合工會(UFT)發言人賈恩德(Alison Gendar)透露，原訂30分鐘的專業課外輔導時段將延長到60分鐘，這將影響全市公校的課程規畫，校方將調整上下學時間，「根據教師聯合工會現有的合同，對於大多數公校來講，60分鐘的專業課外輔導時段通常會安排在星期一，極個別學校會成為特例。」

市教育局表示，每所公校可自行安排上下學時間，但必須保持每日總課時為6小時20分鐘。在此基礎上，各校可在上午8時之後開課，下午3時45分前放學。

賈恩德指出，公校的時間表必須每周安排一致，否則學生的作息會混亂，校車也會亂套。「根據目前的情況，公校通暢會在上午8時或8時30分開始。」他舉例稱，溫莎露台公校(P.S. 154 The Windsor Terrace School)近期剛公布新學期時間表，學生們需要在上午8時上課，下午2時20分放學。

他也補充，對於K-12、6年級至12年級、高中等擁有單節課程(single-session)的公校，周一和周二必須在早上8時之後開始，在下午4時20分之前結束；星期三、星期四和星期五，則最遲不得超過下午3時45分放學。

公校 教育局 紐約市

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