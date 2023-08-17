我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個秘密

快看世界／天氣酷熱 皮膚科醫生：應這樣選防曬霜

紐約市推「綠色共乘」 2030年共享車換零排放車

記者張心／紐約報導
紐約市府16日推出「綠色共乘」規定，計畫在2030年前，將全市計程車和網約車換為零排放車輛或輪椅無障礙車輛。(市長辦公室提供)
紐約市府16日推出「綠色共乘」規定，計畫在2030年前，將全市計程車和網約車換為零排放車輛或輪椅無障礙車輛。(市長辦公室提供)

紐約市府16日推出「綠色共乘」(Green Rides)計畫，擬在2030年前，將全市共享車換為零排放車輛或輪椅無障礙車輛，包括Uber與Lyft等網約車也需要更換，共同打造綠色清潔紐約市；此舉遭到司機們的抗議，因為轉型成本需要司機承擔。

市長亞當斯(Eric Adams)和市計程車暨禮車管理局(TLC)局長都勇(David Do)表示，新規定為在未來六年內實現「綠色共乘」的目標提供了分階段路線圖，具體為，從2024年開始，市府將要求所有高容量預約共享車中的5％，換為零排放或輪椅無障礙車輛；2025年，這一比例將增加到15％，2026年將增加到25％。接著逐年增加百分之十，直到2030年達到100％。

據悉，Uber和Lyft兩家公司在紐約市共有約7萬8000輛高容量預約共享車，兩公司已承諾到2030年實現綠色環保變革。

除了「綠色共乘」計畫之外，市府還希望到2035年時，每位市民都能在2.5哩內，找到一個電動車充電站。與此同時，實現校車和市府車輛的電動化，並推出立法改革，要求私人停車場提供電動車充電設施。

亞當斯表示，在追求可持續和包容性的交通替代方案時，紐約市不僅僅跟隨潮流，而是在引領潮流。「我們正在減少污染排放，確保每位紐約市民都能享有公平的交通機會，這一變革將成為一個重要轉折點，推動紐約市邁向更綠色、更清潔、更健康的未來。」

都勇也說，這一舉措最令人興奮的方面，不僅是將現有車輛轉得更清潔、更無障礙，還將使全市的充電基礎設施發展提供轉變契機。「我們堅信，新政策將對市計程車暨禮車管理局司機轉變為電動車司機帶來收益。」

代表全市2萬7000名司機的紐約計程車工人聯盟(New York Taxi Workers Alliance，簡稱NYTWA)，16日下午發表聲明對此表示強烈不滿。「新政策將成本轉嫁到司機身上，而且代表著如果司機們希望給Uber與Lyft打工，則需要在2024年開始，都從汽油車換成電動車。」

利用業餘時間開Uber轉外快的華人司機程先生也指出，新政策將給司機們帶來巨大壓力，「駕駛行業本就是服務業，那所需電動車設備，政府是不是應該提供些補貼呢？否則強制性要求大家換成電動車，這個成本都由司機承擔，非常不合理。」

紐約市 電動車 Lyft

上一則

TVB明星驚現紐約 與粉絲們星星閃聚Summertime

下一則

阿維萊斯走訪8大道 向311投訴衛生問題

延伸閱讀

紐約州府回信批評亞當斯 無證客危機處理不當

紐約州府回信批評亞當斯 無證客危機處理不當
「綠色共乘」紐約市2030年 共享車換零排放車

「綠色共乘」紐約市2030年 共享車換零排放車
第37次 市長喊話拜登 解無證客危機

第37次 市長喊話拜登 解無證客危機
第37次 紐約市長喊話拜登解決無證移民危機

第37次 紐約市長喊話拜登解決無證移民危機

熱門新聞

根據警方提供的照片，陳彥鈞在逃離醫院時穿著一件純白色的T恤和淺棕色褲子，手腕上仍然帶著醫院手環。(市警提供)

250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人

2023-08-10 16:20
12日上午雨後法拉盛。(記者劉梓祁／攝影)

暴風雨威脅紐約市 或有冰雹和龍捲風

2023-08-12 17:26
老太一面哭嚎一面請求，男警員上前一起拉開老太，並說「你再這樣會被逮捕」。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛嚴打無證攤販 華婦貨物被警沒收 大喊不公

2023-08-17 07:38
最快於下周將有1200戶無證客家庭遷出紐約，安置到上州的13個庇護點。(市長辦公室提供)

1200戶無證家庭 最快下周遷出紐約市 安置到上州13個庇護點

2023-08-12 07:27
哥倫布公園內常有遊民棲居過夜，有社區人士懷疑本案與遊民有關。(記者和釗宇／攝影)

曼哈頓華埠哥倫布公園凶殺案 1華裔嫌疑人被捕 疑與遊民有關

2023-08-14 07:42
法拉盛涉嫌性侵的華裔醫生程志指控強姦、性侵、非法監視等50項罪名，受害者稱再也不想生病就醫。（取自doximity網站）

遭華裔狼醫性侵「失去知覺 痛苦醒來」 她再也不想就醫

2023-08-10 06:57

超人氣

更多 >
3星座最容易發財：他是「隱形的富豪」天生就是老闆命

3星座最容易發財：他是「隱形的富豪」天生就是老闆命
被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了

被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了
洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...

洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...
失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物
德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下

德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下