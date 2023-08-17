紐約市推「綠色共乘」 2030年共享車換零排放車

紐約市府16日推出「綠色共乘」規定，計畫在2030年前，將全市計程車和網約車換為零排放車輛或輪椅無障礙車輛。(市長辦公室提供)

紐約市 府16日推出「綠色共乘」(Green Rides)計畫，擬在2030年前，將全市共享車換為零排放車輛或輪椅無障礙車輛，包括Uber與Lyft 等網約車也需要更換，共同打造綠色清潔紐約市；此舉遭到司機們的抗議，因為轉型成本需要司機承擔。

市長亞當斯(Eric Adams)和市計程車暨禮車管理局(TLC)局長都勇(David Do)表示，新規定為在未來六年內實現「綠色共乘」的目標提供了分階段路線圖，具體為，從2024年開始，市府將要求所有高容量預約共享車中的5％，換為零排放或輪椅無障礙車輛；2025年，這一比例將增加到15％，2026年將增加到25％。接著逐年增加百分之十，直到2030年達到100％。

據悉，Uber和Lyft兩家公司在紐約市共有約7萬8000輛高容量預約共享車，兩公司已承諾到2030年實現綠色環保變革。

除了「綠色共乘」計畫之外，市府還希望到2035年時，每位市民都能在2.5哩內，找到一個電動車 充電站。與此同時，實現校車和市府車輛的電動化，並推出立法改革，要求私人停車場提供電動車充電設施。

亞當斯表示，在追求可持續和包容性的交通替代方案時，紐約市不僅僅跟隨潮流，而是在引領潮流。「我們正在減少污染排放，確保每位紐約市民都能享有公平的交通機會，這一變革將成為一個重要轉折點，推動紐約市邁向更綠色、更清潔、更健康的未來。」

都勇也說，這一舉措最令人興奮的方面，不僅是將現有車輛轉得更清潔、更無障礙，還將使全市的充電基礎設施發展提供轉變契機。「我們堅信，新政策將對市計程車暨禮車管理局司機轉變為電動車司機帶來收益。」

代表全市2萬7000名司機的紐約計程車工人聯盟(New York Taxi Workers Alliance，簡稱NYTWA)，16日下午發表聲明對此表示強烈不滿。「新政策將成本轉嫁到司機身上，而且代表著如果司機們希望給Uber與Lyft打工，則需要在2024年開始，都從汽油車換成電動車。」

利用業餘時間開Uber轉外快的華人司機程先生也指出，新政策將給司機們帶來巨大壓力，「駕駛行業本就是服務業，那所需電動車設備，政府是不是應該提供些補貼呢？否則強制性要求大家換成電動車，這個成本都由司機承擔，非常不合理。」