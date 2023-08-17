市長簽署 紐約市戶外用餐永久合法化

紐約市長亞當斯(Eric Adams)16日簽署通過戶外用餐永久化法案。(市長辦公室提供)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)16日簽署通過戶外用餐永久化法案，允許戶外用餐區在全市五區人行道上全年開放，街道戶外用餐棚可以在每年4月至11月運營；華人 顧客認為這給帶有小孩的家庭提供安全用餐氛圍，一些原本規模小的華人店家也因此得以擴充店面、提高利潤。

經過市府與市議會一年多的談判，這項全美迄今規模最大的戶外用餐計畫本月初終於在市議會通過。新法案中需要搭建的戶外用餐棚，指明由市交通局和合作機構制定具體細則，規定製作材料、操作指南和制定位置，保證在露天的情況下，可以便捷移動和拆除，不能再使用完全封閉的機構。

新細則將在今年秋季舉辦公聽會，於2024年初定稿。市交通局會推出全新在線申請網站，餐館可以開始申請有效期為四年的戶外用餐牌照，每次申請費為1050元；每年的運營費因為地段不同也會有所變化，曼哈頓125街以下的地段費用更高。詳情可參考：https://www.diningoutnyc.info/。

擁有小孩和新生兒的家庭對此非常支持。有一個3歲女兒和一個半歲兒子的華人家長江琳表示，因為孩子年紀尚小，呼吸道發育未有完全抵抗力，自從新冠爆發以後，就不敢帶孩子隨便進入室內，有時候家庭聚會，也只能找提供戶外用餐的餐廳。

「後來隨著疫情 減緩，紐約市很多餐廳就把戶外用餐區撤掉了，導致我們全家用餐選擇的範圍變少。目前能夠有永久性的戶外用餐法案，我們非常開心，這樣像我們一樣有小孩的家庭，可以擁有更多用餐選擇。」江琳興奮地說。

這對於曼哈頓華埠 勿街11號的餐館「勇記」、宰也街(Doyers St.)1號的「清味蘭州拉麵館」等華人餐館，也是非常好的消息。華埠商業改進區行政總監陳作舟表示，例如「勇記」這樣的地下餐廳，以及「清味蘭州拉麵館」室內空間狹小的商家來說，政府批准戶外用餐區本質上擴展了商家面積，「華埠地狹人稠，很多餐館面積小、房租貴，這樣能增加空間，變多了營利和生存的勇氣。」