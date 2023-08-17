我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個秘密

快看世界／天氣酷熱 皮膚科醫生：應這樣選防曬霜

市長簽署 紐約市戶外用餐永久合法化

記者張心／紐約報導
紐約市長亞當斯(Eric Adams)16日簽署通過戶外用餐永久化法案。(市長辦公室提供)
紐約市長亞當斯(Eric Adams)16日簽署通過戶外用餐永久化法案。(市長辦公室提供)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)16日簽署通過戶外用餐永久化法案，允許戶外用餐區在全市五區人行道上全年開放，街道戶外用餐棚可以在每年4月至11月運營；華人顧客認為這給帶有小孩的家庭提供安全用餐氛圍，一些原本規模小的華人店家也因此得以擴充店面、提高利潤。

經過市府與市議會一年多的談判，這項全美迄今規模最大的戶外用餐計畫本月初終於在市議會通過。新法案中需要搭建的戶外用餐棚，指明由市交通局和合作機構制定具體細則，規定製作材料、操作指南和制定位置，保證在露天的情況下，可以便捷移動和拆除，不能再使用完全封閉的機構。

新細則將在今年秋季舉辦公聽會，於2024年初定稿。市交通局會推出全新在線申請網站，餐館可以開始申請有效期為四年的戶外用餐牌照，每次申請費為1050元；每年的運營費因為地段不同也會有所變化，曼哈頓125街以下的地段費用更高。詳情可參考：https://www.diningoutnyc.info/。

擁有小孩和新生兒的家庭對此非常支持。有一個3歲女兒和一個半歲兒子的華人家長江琳表示，因為孩子年紀尚小，呼吸道發育未有完全抵抗力，自從新冠爆發以後，就不敢帶孩子隨便進入室內，有時候家庭聚會，也只能找提供戶外用餐的餐廳。

「後來隨著疫情減緩，紐約市很多餐廳就把戶外用餐區撤掉了，導致我們全家用餐選擇的範圍變少。目前能夠有永久性的戶外用餐法案，我們非常開心，這樣像我們一樣有小孩的家庭，可以擁有更多用餐選擇。」江琳興奮地說。

這對於曼哈頓華埠勿街11號的餐館「勇記」、宰也街(Doyers St.)1號的「清味蘭州拉麵館」等華人餐館，也是非常好的消息。華埠商業改進區行政總監陳作舟表示，例如「勇記」這樣的地下餐廳，以及「清味蘭州拉麵館」室內空間狹小的商家來說，政府批准戶外用餐區本質上擴展了商家面積，「華埠地狹人稠，很多餐館面積小、房租貴，這樣能增加空間，變多了營利和生存的勇氣。」

陳作舟指出，華埠有300家餐飲店，3000多個停車位，不擔心戶外用餐會造成社區混亂，「哪怕是疫情最高峰，也只有不到100個餐廳開出戶外用餐區，所以該政策對於華埠是打開新的思路，給商家一個新選擇，人們在戶外吃飯也是對商家的隱形宣傳，何樂不為？」

紐約市長亞當斯16日簽署通過戶外用餐永久化法案。(記者張心／攝影)
紐約市長亞當斯16日簽署通過戶外用餐永久化法案。(記者張心／攝影)

華埠 華人 疫情

上一則

多樣性慶雙十 籌委會召開首次會議

下一則

免費建築學徒培訓 開放報名

延伸閱讀

「綠色共乘」紐約市2030年 共享車換零排放車

「綠色共乘」紐約市2030年 共享車換零排放車
紐約近百團體致信霍楚 求無證客危機應對方案

紐約近百團體致信霍楚 求無證客危機應對方案
芝郊區青少女訪華埠 認識歷史建立認同

芝郊區青少女訪華埠 認識歷史建立認同
華埠第27屆聖母升天遊行 千人隨行

華埠第27屆聖母升天遊行 千人隨行

熱門新聞

根據警方提供的照片，陳彥鈞在逃離醫院時穿著一件純白色的T恤和淺棕色褲子，手腕上仍然帶著醫院手環。(市警提供)

250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人

2023-08-10 16:20
12日上午雨後法拉盛。(記者劉梓祁／攝影)

暴風雨威脅紐約市 或有冰雹和龍捲風

2023-08-12 17:26
老太一面哭嚎一面請求，男警員上前一起拉開老太，並說「你再這樣會被逮捕」。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛嚴打無證攤販 華婦貨物被警沒收 大喊不公

2023-08-17 07:38
最快於下周將有1200戶無證客家庭遷出紐約，安置到上州的13個庇護點。(市長辦公室提供)

1200戶無證家庭 最快下周遷出紐約市 安置到上州13個庇護點

2023-08-12 07:27
哥倫布公園內常有遊民棲居過夜，有社區人士懷疑本案與遊民有關。(記者和釗宇／攝影)

曼哈頓華埠哥倫布公園凶殺案 1華裔嫌疑人被捕 疑與遊民有關

2023-08-14 07:42
法拉盛涉嫌性侵的華裔醫生程志指控強姦、性侵、非法監視等50項罪名，受害者稱再也不想生病就醫。（取自doximity網站）

遭華裔狼醫性侵「失去知覺 痛苦醒來」 她再也不想就醫

2023-08-10 06:57

超人氣

更多 >
3星座最容易發財：他是「隱形的富豪」天生就是老闆命

3星座最容易發財：他是「隱形的富豪」天生就是老闆命
被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了

被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了
洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...

洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...
失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物
德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下

德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下