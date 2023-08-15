市府准無人機使用 須提前申請許可

市府規定，任何市民和組織都享有無人機駕駛權，但必須先向市警局(NYPD)申請許可證，否則視為違法行為。(市長辦公室提供)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)決定帶領全市進入無人機時代，市府日前頒布無人機全新使用規範，任何市民和組織都享有無人機駕駛權，但必須先向市警局(NYPD)申請許可證，否則視為違法行為。

亞當斯表示，無人機是成熟技術，全世界每天都在使用，紐約市不能落後，要走在時代的前沿。「無人機在危機現場拯救生命的價值十分凸顯，比如前幾個月曼哈頓下城車庫坍塌，無人機幫助尋找落難人員。」

他補充說，無人機還幫助市府檢查和維修橋梁、隧道等重要基建設施，目前州長還用於監控海上沙魚，「這項新技術為城市提供更快、更安全、更具性價比的服務，應該在日常生活中繼續普及。」

為此，他聯合市警局、市交通局、市公園局一同頒布全新無人機使用指南，開放個人、組織申請無人機駕駛許可證，申請費為150元，但必須擁有聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration，FAA)頒發的遠程駕駛員證書(remote pilot certificate)才可遞交申請。

「在拿到許可證之前，若是擅自在紐約市啟動無人機，將觸犯法律。」新任市警總局局長卡班(Edward Caban)表示。

這可能給希望將無人機用於娛樂、自媒體、旅行的民眾造成不便。根據市府網站信息，申請必須在預定的首次起飛時間前30天提交給政府，這引起了媒體人的不滿，布碌崙 (布魯克林)媒體律師羅斯(Robert Roth)表示，這些建議給新聞從業者的使用增加了難度。

「我對此有很大的疑慮，許多其他律師也是如此。」羅斯認為，亞當斯今日此舉並未通過市議會法律加以確認，如果未來面臨法律挑戰，他能否堅持無人機普及立場尚不得知，「我認為他們無法做到。」