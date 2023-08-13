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市議會提案 要房東提供民代信息

記者張心／紐約報導
紐約市議會出新提案，要求房東向租客提供選區民代信息，遭小房東聯盟批評。(記者張心／攝影)
紐約市議會出新提案，要求房東向租客提供選區民代信息，遭小房東聯盟批評。(記者張心／攝影)

紐約市議會進步派民主黨近日提新案，要求房東向租戶提供所在選區民選官員聯絡信息，否則將面臨數萬元罰款，引得市議會保守派成員和小房東聯盟十分不滿。

布碌崙(布魯克林)市議員古鐵雷斯(Jennifer Gutiérrez)的新提案，要求房東通知現有租戶和新租戶，列舉所在選區的聯邦、州級、市級議員代表姓名、辦公地址和聯繫方式，否則將面臨1萬元至2萬5000元的罰款，具體金額由市房屋保護和開發局(HPD)決定。

這些信息通常可以在互聯網獲得，但古鐵雷斯表示，她所負責的選區，比如許多居住在威廉斯堡(Williamsburg)和布碌崙北部的民眾，家裡根本沒有互聯網。「這個想法實際上是賦予租戶簡易獲得信息的能力，我認為很多人可能誤解成我們是在助長租戶對房東提出投訴，但事實並非如此。我們只是想確保，每個租戶都可以獲得他們應該擁有的資源。」

該提案還獲得三位進步派民主黨市議員支持，包括皇后區市議員卡班(Tiffany Cabán)、布碌崙市議員哈尼夫(Shahana Hanif)和市議員萊斯特勒(Lincoln Restler)。

然而，保守派認為，這不過是極左集團新出的「反房東策略」。皇后區第30選區市議員、保守派民主黨霍頓(Robert Holden)指，房東不應被拖累去科普公民政治課，「市議會是時候結束這種『保母行為』了。」他還懷疑，這不過是一種新的營銷，普及對於當前民代的認知度。

代表小房東的社區住房改善計畫(Community Housing Improvement Program)組織執行董事馬丁(Jay Martin)痛批該提案，表示這是將政府的責任強加給房東，但對租戶的生活又沒有明顯改善，「如果可以的話，我會幫助每個租戶都準確知道所在選區的民代，包括他們為房屋資源惡化所做的每件事。」

擁有眾多華人成員的紐約小房東(NY Small Landlords)發表聲明，表示「這又是將小房東推出紐約市的『重要之舉』，未來租客只能在商業房東和市房屋局(NYCHA)選擇，對市議員來說是好事，把選民都變成了『死忠粉』。」

目前，市長辦公室尚在審核此法案，拒絕進一步評論。

房東 布碌崙 民主黨

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