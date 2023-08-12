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市府允設合法化毒品注射站 聯邦或關停

記者劉梓祁／紐約報導
曼哈頓聯邦檢察官表示，或將採取行動制止「監督用藥中心」，圖為OnPoint NYC中心站。(取自OnPoint NYC官方網站)
曼哈頓聯邦檢察官表示，或將採取行動制止「監督用藥中心」，圖為OnPoint NYC中心站。(取自OnPoint NYC官方網站)

為控制城市內鴉片類藥物濫用帶來的安全風險，紐約市在兩年前批准開設「監督用藥中心」，旨在幫助成癮人士安全注射，但亦引起合法性的討論；曼哈頓聯邦檢察官近日表示，此類場所為非法經營，或將採取行動制止。

根據數據，紐約市始終在應對鴉片類藥物過量死亡的問題，大約每三小時就有一起致命案例。對於危機，非盈利組織「OnPoint NYC」採取了「監督用藥」治理策略，讓有需要的人群在中心注射，並在工作人員監督下進行；若出現問題，可立即介入進行救治。該機構指，已逆轉1000起過量用藥事件，藥物包括芬太尼等。

中心分別位於東哈林(East Harlem)和華盛頓高地(Washington Heights)，於2021年11月獲得市府授權，是全國唯一公開運營的類似場所；但負責曼哈頓的聯邦檢察官近日發表聲明指，該中心在聯邦法律下為非法運營。

紐約南區聯邦檢察官戴勉威(Damian Williams)表示，鴉片類藥物是執法和公共衛生危機，因此在州府採取行動授權此類場所前，其都在違反聯邦、州和地方法律，是不可接受的。他還說，如果這種情況不迅速改變，當局準備採取包括執法在內的行動，因為中心內存在的芬太尼、可卡因和其他藥物為受控物質，且聯邦法禁止個人經營類似場合。

2019年，前總統川普(Donald Trump)政府曾採取法律行動，阻止了費城一個用藥中心開設，但OnPoint場所已運作21個月，期間沒有受到執法部門幹擾。司法部發言人對此表示，正對所有中心按照地區基礎進行評估，並尋求當地領導人意見，以確定「適當的監管框架」。

OnPoint NYC執行主任瑞維拉(Sam Rivera)則說，紐約多地區均是藥物交易熱門區域，因此在已有大量使用者的區域開設中心是合理行為，令人沮喪的是，一個健康問題變成了政治問題，過量用藥致死本可預防，希望用「愛與關懷」應對藥物危機，而非執法。

目前過量用藥危機主因為芬太尼，其作用為嗎啡的50至100倍，全市超過80%的藥物過量死亡案例中均被檢測出芬太尼。據統計，全市在2021年有2668起致命藥物過量死亡案例，同年全州共有5841人死亡。

州長霍楚(Kathy Hochul)已宣布該情況為公共衛生緊急狀況，並從鴉片類藥物製造商和分銷商處獲得26億元和解金，但並未用於資助注射中心；同時，市長亞當斯(Eric Adams)呼籲建立更多中心。

據了解，中心內有專人清理針筒，並要求使用者在進入前寫下姓名和使用藥物，同時提供醫療照顧、藥物加熱和餐食等服務。OnPoint表示，中心自開設以來，已被大約3700名註冊參與者使用約8萬4000次。

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