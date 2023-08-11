禁逼遷令到期後 逾萬戶遭驅逐

紐約市住宅逼遷逐月增加，自去年1月已超1萬戶。(記者胡聲橋 / 攝影)

市政府的數據顯示，自去年1月重新允許逼遷(eviction)以來，住宅逼遷幾乎每月都有增加，目前住宅逼遷總數已突破1萬戶。法律援助機構呼籲州政府採取必要行動以保護租戶，而小房東 眾多的華社則更傾向於維護房東的權益。

新冠疫情 期間，州政府禁止房東逼遷租戶，但這一禁令於去年1月終止，市政府的公開數據(NYC Open Data)顯示，此後由紐約法警(New York City Marshals)執行的逼遷數量持續遞增，由去年1月的96起，增至去年10月的570起，再至今年7月的1105起。

根據統計，目前提交的新逼遷申請已接近疫情前的水平。不過，目前執行的逼遷數量仍未達疫前，光是2019年紐約市就執行了1萬7000起逼遷，2018和2017年都超過2萬起。

紐約市有幾個特定的地區逼遷比例突出，分別為布碌崙 (布魯克林)中部、布朗士中部和南部、以及史泰登島北部。這些地區的居民大多是非洲裔或西語裔，他們的平均收入遠低於紐約市的中位數收入。截止今年5月，布碌崙的逼遷數量一直領先全市各區，但布朗士區在6月份超過了布碌崙，共執行了409起。

法律援助協會(Legal Aid Society)的維權者警告，情況有可能越來越糟，因此呼籲州政府採取必要行動保護租戶。

在華人眾多的皇后區法拉盛，以及布碌崙8大道和班森賀，逼遷都比例不高，處於中下水平。