穩租房申請漲租批准 租戶、官員抗議

Zara Realty所屬穩租公寓大樓的眾多租戶9日進行抗議，呼籲州府不要批准該公司重大資本改善(MCI)申請，導致房租需要上漲100到600元。(記者高雲兒／攝影)

為抗議紐約州 批准地產業者Zara Realty對紐約市內多棟穩租公寓提交的漲租申請，近百名租戶於9日在皇后區牙買加進行抗議，包括州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)、劉醇逸、史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)等官員出席抗議表達支援，並呼籲州相關部門採取行動，拒絕漲租申請，維護租戶權利。

9日中午，眾多租住在Zara Realty所屬穩租公寓大樓的租戶們聚集在皇后區牙買加的紐約州家庭與社區重建部門(Department of Homes and Community Renewal，簡稱DHCR)進行抗議，認為該部門不應該批准Zara Realty重大資本改善(MCI)申請，導致房租需要上漲100到600元。

據悉，MCI申請是穩租公寓若欲提高租金 的前提之一，因房東 要對公寓樓等進行整修和翻新等，使租戶受益，從而需要上漲租金來支付修理費用。但是在場的租戶抗議，該公司一直無視維修的請求，比如漏水、暖氣和熱水不足、以及蟑螂和老鼠盛行。

此前本報曾報導，多名居住在法拉盛Ash Ave.140-30號、屬於Zara Realty穩租公寓的華裔居民表示，常年有瓦斯漏氣、下水道腐爛、天花板和衣櫃門掉落甚至「一天抓兩三個老鼠」的事件發生，但是房東置若罔聞。

曾於上周探訪該公寓樓的劉醇逸說，使用MCI提高租金是房東Zara Realty想榨幹租戶所有財產的表現，「可不幸的是，DHCR並沒有對此進行審核，而是繼續在Zara的MCI申請上蓋章，進行所謂的翻新」。劉醇逸再次呼籲DHCR停止批准允許房東提高租金的申請，並審計該房東過去所有的MCI申請。