大麻店牌照發放 法官無限期叫停

州高等法院一名法官日前發出禁止令，無限期叫停大麻店牌照發放。(美聯社)

紐約州 娛樂用大麻 已經合法化，州府正按計畫加速發放經營牌照；然而，州高等法院一名法官日前發出禁止令，無限期叫停大麻店牌照發放，因有大麻群體投訴牌照發放項目不公平。

此前，四名希望開大麻店的殘障退役軍人對州大麻管控委員會(Cannabis Control Board)和州府大麻管理辦公室(Office of Cannabis Management)提起訴訟，指州府監管機構的大麻店牌照分發規定不合法；退役軍人表示，州府推出的牌照分發項目重點，關照過去因為大麻而留有犯罪前科的群體，但根據紐約州2021年通過的大麻管控和徵稅法(Marijuana Regulation and Taxation Act)，牌照應該發給更廣泛的申請人群。

該法提到，除了過去受到大麻執法影響的人，有殘疾的退役軍人以及少數族裔和女性企業，一樣也是大麻牌照發放的優先照顧群體；原告認為，按照州法，他們也應該被優先照顧，而非按照州府大麻管理辦公室推出的「條件式成人用零售執照」(Conditional Adult-Use Retail Dispensaries)項目，只照顧前科分子。

州府此前推出該項目時表示，將發放150個大麻經營牌照給符合資質的申請者，目前牌照數量已增至463個，但目前開張經營的合法大麻店只有不到十家。

這不是州府大麻管控首次遭到訴訟，去年，有法官禁止州府在特定區域發放大麻經營許可，包括布碌崙 (布魯克林)，因當時一名密西根州居民因資質不夠未能加入項目而提出訴訟；去年3月，一個大麻種植業者聯盟也對州府的牌照發放項目不滿，因而提訴。

本次訴訟恰逢州府正在尋求加快發放牌照之時，因不少大麻種植業者抱怨目前合法大麻店仍然太少，他們無法大量出貨；本案預計將於11日(周五)舉行公聽，州府大麻管理委員會尚未對此作出回應。