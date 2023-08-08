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市府推自動執法 嚴查BQE超重卡車

記者胡聲橋／紐約報導
紐約市本月將啟動BQE超重卡車自動執法計畫。(交通局提供)
紐約市本月將啟動BQE超重卡車自動執法計畫。(交通局提供)

市長亞當斯(Eric Adams)和交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)7日宣布，紐約市將於本月啟動對布碌崙(布魯克林)-皇后區高速公路(BQE)超重卡車的自動執法計畫，以保護老化嚴重的公路。這項計畫在全國是首創，為期90天的警告期將從8月10日開始，從11月8日起將對違規行為正式開始處罰。

按照新的自動執法計畫，先進的「移動稱重」(WIM)傳感器將確定BQE市屬路段上超重卡車的重量，並與車牌相機同步工作，對違反州和聯邦法律規定的重量限制的車輛進行處罰。

新計畫將從8月10日開始實施，首先對開往皇后區方向的超重車輛進行為期90天的警告，從11月8日開始，超重卡車將被處以每次650元的罰款。交通局今年將為開往史泰登島方向的車輛安裝相關設備，在開出正式罰單前，同樣會有90天的警告期。

交通局的分析结果表明，在BQE行驶的所有卡车中，有近10%的卡车超重，这大大加剧了對BQE三層懸臂路段的損害。

亞當斯說，這項自動執法計畫不僅是保護道路的重要工具，也是支持重新設計更安全、更環保的 BQE的重要工具。他說，BQE是整個地區經濟發展的重要驅動力，必須嚴格執法，確保紐約經濟全速復甦。交通局長羅格貴茲說，超重卡車會造成路面磨損，需要進行昂貴的維護，並縮短道路和橋梁的使用壽命，必須讓超重卡車離開紐約街道。

交通局目前正與卡車行業合作，向卡車運營商宣傳這項自動執法計畫；交通局還與市警總局及其他合作夥伴協調，確定超重卡車除了BQE以外可能使用的替代路線，計畫由針對性地進行執法，目標是阻止超重車輛出現在紐約市的公路上。

亞當斯 紐約市 皇后區

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