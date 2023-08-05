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防停車場坍塌 市議會提案加強安全監管

記者和釗宇╱紐約報導
曼哈頓下城一處停車場此前塌方，市議會3日推出提案包，擬要求市府加強停車場安全監管，增加罰款、增加安全檢查等。(美聯社)
曼哈頓下城一處停車場此前塌方，市議會3日推出提案包，擬要求市府加強停車場安全監管，增加罰款、增加安全檢查等。(美聯社)

曼哈頓下城一處停車場此前塌方，造成一人死亡、五人受傷；市議員布魯克斯-包爾斯(Selvena N. Brooks-Powers)等日前推出提案包，擬要求市府加強停車場安全監管，增加罰款、增加安全檢查等。

曼哈頓金融區(Financial District)一棟高四層的停車場，於今年4月18日發生塌方，導致一死五傷；初步報告顯示，造成塌方的原因疑為樓內停放車輛過多，整棟樓房已完全拆除。

市府紀錄指出，自1957年被用做停車場以來，該建築有數十起違規，其中有四起仍為未糾正狀態，包括天花板裂痕、混凝土鋼梁缺失、消防出口缺陷、樓梯破損等。

為防止意外再次發生，市議會3日推出提案包，擬加強停車場安全監管；提案擬要求，對所有停車場實施停車載重限制，要求業主在入口處放置測重設備，拒絕任何超過載重的車輛進入，加強安全檢查次數，從目前的每六年檢查一次縮短為四年，被要求維修的挺停車場必須兩年內再度接受檢查；要求樓宇局對各停車場的容納量進行研究，將停車場違規罰款翻倍，並制定檢修細則，供停車場業主主動檢查。

市議會住房和建築委員會主席桑切斯(Pierina Sanchez)表示，年初的坍方悲劇就是因為停車場安全狀況堪憂，「這些提案將改善停車場安全，讓類似悲劇不再發生」。

曼哈頓

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