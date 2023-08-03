我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山遠距工作多 民眾憂損害經濟

電影「芭比」熱映 洛城芭比粉色世界在這裡

住房、交通議題 金兌錫實習生獻策

記者高雲兒／紐約報導
15名在金兌錫辦公室實習的學生，於2日就公共住房和交通相關的研究項目匯報。(記者高雲兒／攝影)
15名在金兌錫辦公室實習的學生，於2日就公共住房和交通相關的研究項目匯報。(記者高雲兒／攝影)

15名在紐約州眾議會老齡化委員會主席金兌錫辦公室實習數月的學生，於2日就公共住房和交通相關的研究項目匯報，並透過案例提出解決方案；金兌錫表示，將會把部分學生意見，帶到州府作為參考。

金兌錫表示，今年暑期實習的高中生和大學生分成兩組，分別研究公共交通和公共住房背後的資金來源，「也是我們最寶貴的兩項公共資產」。

第一組實習生深入探討了公共交通和大都會運輸署(MTA)的資本化問題，他們通過了解MTA目前的運營預算、融資相關性及其債務大綱，在研究利弊之後，理出了確保其持續運營和財務健康的可能方法，這些措施包括擴大市政債券發行、項目捆綁，以及加強建設和開發方面的協調。

第二組深入探討公共住房危機的實習生，試圖回答公私合作模式是否提供更多廉租房和更大面積住房。他們概述了從聯邦到州的公共住房生態系統，研究非營利性承包商在資本改善中的作用，以及是否秉承著「把人置於利潤之上」的概念為大眾服務。

在相應措施上，他們研究了包括新加坡、奧地利等在內的住房模式，通過借鑑提出解決方案，包括重組公共住房管理機構，從激勵私營部門轉向給政府直接增加資金，以及提高公共行政能力等。

聽完兩組報告後，金兌錫表示，將大部分業務外包給非營利組織，並不意味能夠提供價廉物美的服務。他說，政府應該發揮更大作用，提高系統效率，「通過為群眾提供服務來展示我們自己的行政能力」。

他承諾將在明年立法季，把這些學生的意見帶到州府供為參考。

金兌錫承諾，將在明年立法季，把這些學生的意見帶到州府供為參考。(金兌錫辦公室提供...
金兌錫承諾，將在明年立法季，把這些學生的意見帶到州府供為參考。(金兌錫辦公室提供)
今年暑期實習的高中生和大學生分成兩組，分別研究公共交通和公共住房背後的資金來源。...
今年暑期實習的高中生和大學生分成兩組，分別研究公共交通和公共住房背後的資金來源。(記者高雲兒／攝影)

MTA 大都會 新加坡

上一則

「國醫堂」談中、西醫的大不同 教民眾根據自身病情選擇就醫

下一則

慈濟健康日 不論身分免費看牙配眼鏡

延伸閱讀

法拉盛109分局設攤 吸引千人參加

法拉盛109分局設攤 吸引千人參加
華裔俱樂部 創作反仇亞電影

華裔俱樂部 創作反仇亞電影
紐約客談／讓亞裔成為獨立的政治力量

紐約客談／讓亞裔成為獨立的政治力量
金兌錫籲監管成人護理中心 告誡勿拿回扣

金兌錫籲監管成人護理中心 告誡勿拿回扣

熱門新聞

謝女士曾是茶行第一代店主的客戶，後來放棄金融業接手，透過茶葉做中西文化橋梁。(記者劉梓祁／攝影)

紐約華埠老字號茶行關門 突收通知「房子已賣給新房東」

2023-07-30 10:20
市清潔局及市警局26日在法拉盛市中心聯合執法，對長江超市及其他三位攤販開出傳票。(讀者提供)

紐約法拉盛取締違規擺攤 超市2萬元水果被收繳

2023-07-27 11:45
26日早，曼哈頓中城一台起重機突然部分倒塌。(截取自推特@jimmy_farring)

曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷

2023-07-26 16:12
刑事鑑識專家李昌鈺。美聯社

被判造偽證 李昌鈺中英聲明：對判決感到失望

2023-07-26 22:28
一名華女涉嫌通過欺詐手段，協助中國移民獲得訪美簽證，面臨簽證欺詐、洗錢等指控。圖為示意圖。(本報資料照片)

華女造假文件 助中國人偷渡來美

2023-07-26 12:27
天氣炎熱，緬街上的外族裔無證攤販，拖著裝冰塊的「冷卻箱」，向路人賣冰鎮飲料。(記者高雲兒／攝影)

躲警察卻躲不過高溫 紐約法拉盛無證小販：明天不來了

2023-07-29 06:37

超人氣

更多 >
夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的
加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居

加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居
川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」

川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」
高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區
研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成

研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成