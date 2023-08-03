住房、交通議題 金兌錫實習生獻策

15名在金兌錫辦公室實習的學生，於2日就公共住房和交通相關的研究項目匯報。(記者高雲兒／攝影)

15名在紐約州眾議會老齡化委員會主席金兌錫辦公室實習數月的學生，於2日就公共住房和交通相關的研究項目匯報，並透過案例提出解決方案；金兌錫表示，將會把部分學生意見，帶到州府作為參考。

金兌錫表示，今年暑期實習的高中生和大學生分成兩組，分別研究公共交通和公共住房背後的資金來源，「也是我們最寶貴的兩項公共資產」。

第一組實習生深入探討了公共交通和大都會 運輸署(MTA )的資本化問題，他們通過了解MTA目前的運營預算、融資相關性及其債務大綱，在研究利弊之後，理出了確保其持續運營和財務健康的可能方法，這些措施包括擴大市政債券發行、項目捆綁，以及加強建設和開發方面的協調。

第二組深入探討公共住房危機的實習生，試圖回答公私合作模式是否提供更多廉租房和更大面積住房。他們概述了從聯邦到州的公共住房生態系統，研究非營利性承包商在資本改善中的作用，以及是否秉承著「把人置於利潤之上」的概念為大眾服務。

在相應措施上，他們研究了包括新加坡 、奧地利等在內的住房模式，通過借鑑提出解決方案，包括重組公共住房管理機構，從激勵私營部門轉向給政府直接增加資金，以及提高公共行政能力等。

聽完兩組報告後，金兌錫表示，將大部分業務外包給非營利組織，並不意味能夠提供價廉物美的服務。他說，政府應該發揮更大作用，提高系統效率，「通過為群眾提供服務來展示我們自己的行政能力」。