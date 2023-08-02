陸天娜、高德曼提案 促白卡負擔精神疾病治療
紐約州聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)聯合第10選區國會眾議員高德曼(Dan Goldman)，8月1日宣布提出「加強嚴重精神疾病醫療補助」法案(Strengthening Medicaid for Serious Mental Illness Act)，力求為全美1400萬罹患嚴重精神問題的民眾提供醫療幫助，預防患病者淪為威脅公共安全的犯罪份子。
提案指出，嚴重精神疾病(Serious Mental Illness，簡稱SMI)包括精神分裂症、躁鬱症、重度抑鬱症等，患者由於缺乏社區醫療機會，不得已淪為遊民，走上社會暴力的不歸路，最終成為監獄的階下囚。疫情嚴重時期的2021年，超過三分之一罹患嚴重精神疾病的人士，未能獲得任何形式的心理治療，而紐約市同期也發生多起地鐵死亡案件，凶手均為嚴重精神疾病患者，更凸顯了此提案的必要性和緊迫性。
「加強嚴重精神疾病醫療補助法」要求聯邦創建全新的豁免計畫，授權醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)為各州提供服務，幫助嚴重精神問題患者獲得社區治療、就業援助、同伴支持、危機干預、住房保障等，並監督各州嚴格按照以上標準實施，確保所有需要的患者都能獲得幫助。此外，該法案也建議聯邦醫療援助百分比(Federal Medical Assistance Percentage)提升5%，為各州推行該法案提供實際資金支持。
華埠商改區行政總監陳作舟表示，該法案跟華埠有密切關係，因為嚴重精神問題的人士也常在華埠出沒，成為一些社會治安事件的罪魁禍首，想要從源頭改變這種現象，需要為這些人士提供醫療援助。「不僅僅在華埠，現在全市都有這種問題，像華裔遇難者高慧民(Michelle Aylssa Go)，就是被精神病患者推下地鐵的，陸天娜在會上多次提到這一事件，希望能夠制止此類事件的發生。」
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