州眾議員寇頓：力爭州議會通過法案 以重罪起訴商店慣竊

布碌崙華人社區服務中心舉行警民會議，寇頓擬立法定慣偷為重罪。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙 (布魯克林)華人社區服務中心26日舉辦了由州眾議員 寇頓(William Colton)、市警62分局警員、社區代表以及服務中心會員共同參加的警民會議，討論社區關切的安全議題。在提到商店小偷屢禁不止的問題時，寇頓表示，將爭取在州眾議會提出議案，以重罪起訴商店慣竊。

新冠疫情 以來，過去治安狀況良好的班森賀也開始出現商店盜竊案，華裔業者對此叫苦不迭。社區代表、海灣公園大道(Bay Parkway)華商會會長李志波說，即便疫情消退，盜竊問題仍存在、沒有好轉，而原因也和保釋法改革，和犯罪年齡下降等有關。

市警62分局預防犯罪部門的警員諾戈爾(Eduard Nogol)在會議上說，該分局正啟動一項反商店盜竊計畫，透過重新組織，將更多資源用於社區廣泛關切的問題，比如商店盜竊。他還說，警局會首先從一些大型商店，比如CVS、Target等實施計畫。

對於中小商店，諾戈爾建議商家安裝監控設備，若遭到盜竊，商家可提供線索及證據給警方，幫助破案；若商家有需要，也可向警方要求到店，針對監控安裝提出一對一的專業建議。

州眾議員寇頓則說，將在州眾議會提案，以重罪(felony)對待商店慣竊。他認為，一次偷竊被抓，社會應給予罪犯改過自新的機會，但如果一名罪犯屢次被抓，就應該重重執法，才能有效減少商店偷盜現象。

警民會上還對預防車輛盜竊、詐騙、青少年犯罪等一系列社區治安問題討論。