我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

江宏傑宣布告贏了 喊話福原愛履行法院裁判

李玟家人赴Bruce住所拿遺物遭阻 揚言報警取回「奧斯卡旗袍」

州眾議員寇頓：力爭州議會通過法案 以重罪起訴商店慣竊

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙華人社區服務中心舉行警民會議，寇頓擬立法定慣偷為重罪。(記者胡聲橋／攝影)
布碌崙華人社區服務中心舉行警民會議，寇頓擬立法定慣偷為重罪。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙(布魯克林)華人社區服務中心26日舉辦了由州眾議員寇頓(William Colton)、市警62分局警員、社區代表以及服務中心會員共同參加的警民會議，討論社區關切的安全議題。在提到商店小偷屢禁不止的問題時，寇頓表示，將爭取在州眾議會提出議案，以重罪起訴商店慣竊。

新冠疫情以來，過去治安狀況良好的班森賀也開始出現商店盜竊案，華裔業者對此叫苦不迭。社區代表、海灣公園大道(Bay Parkway)華商會會長李志波說，即便疫情消退，盜竊問題仍存在、沒有好轉，而原因也和保釋法改革，和犯罪年齡下降等有關。

市警62分局預防犯罪部門的警員諾戈爾(Eduard Nogol)在會議上說，該分局正啟動一項反商店盜竊計畫，透過重新組織，將更多資源用於社區廣泛關切的問題，比如商店盜竊。他還說，警局會首先從一些大型商店，比如CVS、Target等實施計畫。

對於中小商店，諾戈爾建議商家安裝監控設備，若遭到盜竊，商家可提供線索及證據給警方，幫助破案；若商家有需要，也可向警方要求到店，針對監控安裝提出一對一的專業建議。

州眾議員寇頓則說，將在州眾議會提案，以重罪(felony)對待商店慣竊。他認為，一次偷竊被抓，社會應給予罪犯改過自新的機會，但如果一名罪犯屢次被抓，就應該重重執法，才能有效減少商店偷盜現象。

警民會上還對預防車輛盜竊、詐騙、青少年犯罪等一系列社區治安問題討論。

眾議員 疫情 布碌崙

上一則

起重吊臂45樓墜落 曼哈頓11人輕重傷

下一則

曲怡文訪班森賀 商家屢收罰單喊冤

延伸閱讀

紐約市交通局華埠設點 徵集社區柏路改造意見

紐約市交通局華埠設點 徵集社區柏路改造意見
酒牌社區會議 華埠、下東城都對夜店說No

酒牌社區會議 華埠、下東城都對夜店說No
舊金山汽車破窗竊盜案 這5街口最多

舊金山汽車破窗竊盜案 這5街口最多
在家上班稅繳他州 新州立法討回來

在家上班稅繳他州 新州立法討回來

熱門新聞

男子開始向王女士介紹虛擬貨幣投資。(受害者提供)

華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄

2023-07-23 12:46
納蘇郡警察拒為移民提供翻譯遭起訴。圖為示意圖。(取自納蘇郡警察局推特)

「這裡是美國，說英文」 長島警拒為移民翻譯遭起訴

2023-07-22 11:04
一名91歲老翁在19日清晨7時左右，自曼哈頓中城一棟大廈跳下，當場身亡。(取自Google Maps)

91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡

2023-07-19 10:15
26日早，曼哈頓中城一台起重機突然部分倒塌。(截取自推特@jimmy_farring)

曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷

2023-07-26 16:12
被截獲包裝印有中文的大麻。（取自奧克拉荷馬緝毒局）

7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲

2023-07-21 12:28
一名華女涉嫌通過欺詐手段，協助中國移民獲得訪美簽證，面臨簽證欺詐、洗錢等指控。圖為示意圖。(本報資料照片)

華女造假文件 助中國人偷渡來美

2023-07-26 12:27

超人氣

更多 >
中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟

中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟
秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光

秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光
曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷

曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷
大家都在等中國遊客旅遊潮去哪？答案是...

大家都在等中國遊客旅遊潮去哪？答案是...
華女造假文件 助中國人偷渡來美

華女造假文件 助中國人偷渡來美