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「紐約前進貸款基金」二期開放申請 小商業者最高可貸15萬元

記者和釗宇╱紐約報導

紐約州霍楚(Kathy Hochul)20日宣布，「紐約前進貸款基金」(NY Forward Loan Fund)二期貸款項目即日起開放申請，員工數量低於100人且年營收500萬元以下的小商家均有資格申請，貸款最高額度可達15萬元，同時享受固定的可負擔水平利率，希望帶動小商業繼續復甦。

「紐約前進貸款基金」由前州長葛謨(Andrew Cuomo)在新冠疫情時期推出，意在重振因疫情遭受重大打擊的小商業，尤其是那些無法通過正規渠道申請貸款的業者；首批基金共發放了超過1700份貸款，共9700萬元，其中超過50%貸款者，此前從未申請過商業貸款。

霍楚表示，「紐約前進貸款基金」二期項目擴大了符合資格商家的範圍，從一期的20名以下員工、年營收低於300萬元的業者，擴大至100人以下且年營收500萬元以下的小商家，並且提供了更多資金，顯示出州府重振小商業的更強決心；二期項目預計先期投入1億5000萬元，後續也會追加投入，重點照顧資金困難的小商業者，尤其是少數族裔、女性、性少數和退役軍人業者。

根據州府，該基金將在未來八年繼續提供，繼續致力於幫助小商業者和非營利機構，尤其是低收入社區社區的商家，貸款可用於一系列運營支出，包括增加人力、產品行銷以及設備翻新。

霍楚表示， 「小商業者是紐約州經濟的生命線，對於發展壯大紐約州至關重要；通過擴大申請資格，這項貸款將在一期項目成功的基礎上，繼續支持幫助更多小商業者發展壯大。」

有意申請的業者可登錄網站NYLoanFund.com預先申請，參與貸款的業者還能免費獲得紐約創業協助中心(New York's Entrepreneurship Assistance Centers)和小商業發展中心(Small Business Development Centers)的諮詢服務；即便業者目前不符合申請貸款的資格，仍可與以上中心的顧問合作，制定商業計畫，提高利潤，為日後融資奠定良好的信用基礎。

貸款 紐約州 霍楚

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