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聯邦起訴蔑視法庭罪 奪市長雷克島管理權

記者張心／紐約報導
聯邦檢察官呼籲褫奪市長對雷克島監獄管理權，改由聯邦委託獨立機構接管。圖為亞當斯此前到雷克島監獄視察。(市長辦公室提供)
聯邦檢察官呼籲褫奪市長對雷克島監獄管理權，改由聯邦委託獨立機構接管。圖為亞當斯此前到雷克島監獄視察。(市長辦公室提供)

紐約南區聯邦檢察官戴勉威(Damian Williams)近日表示，將以蔑視法庭罪起訴市府，褫奪紐約市長對雷克島(Rikers Island)監獄的管理權，改由聯邦委託獨立機構接管；此舉獲得不少律師和聯邦法官的支持，表示對市府扭轉監獄困局缺乏信心。

戴勉威在聲明中稱，雷克島多年來一直處於危機中，歷經多屆市長卻不見好轉，可謂徹頭徹尾的體制失敗，該辦公室將建議聯邦找尋獨立機構接管雷克島，並將以藐視法庭罪起訴市府，以徹底解決被關押的犯人、監獄工作人員「不斷遭受著的風險和傷害」。

根據統計，雷克島監獄光是本月就有三人死亡。負責監獄監督的聯邦官員在報告中，指責市府隱瞞暴力等相關信息。戴勉威的舉動獲得司法界的認同，包括被拘留者的律師、聯邦監獄監督員、檢察官等，呼籲監獄應由獨立機構接管，並表示對市府扭轉局面缺乏信心。

這已經不是戴勉威首次要求雷克島由聯邦接管，去年4月，他也曾向曼哈頓聯邦法官斯溫(Laura Taylor Swain)提出該建議，「我們嚴重懷疑市府、市懲教局(DOC)是否有能力、有專業知識、有意願做出改變。如果沒有，我們只能任命一名具有獨立權力的接管人，實施全面的改革。」

對此，市長亞當斯(Eric Adams)認為改革必須來自市府內部，市府發言人在聲明中舉例說明，表示在過去六個月中，監獄內砍傷、刺殺、襲擊等暴力事件均有減少，「證明雷克島在發生真正的轉變」。

目前，針對雷克島接管建議，曼哈頓聯邦法院將於8月10日(周四)舉辦公開聽證會。

監獄 曼哈頓 檢察官

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