陸天娜宣布聯邦新法 嚴控3D打印「幽靈槍」

國會參議員陸天娜在紐約宣布新的聯邦法律，旨在打擊利用3D打印等新技術製造槍枝的行為。(記者許君達／攝影)

紐約州 國會參議員 陸天娜(Kirsten Gillibrand)近日在曼哈頓 的紐約市探員工會(Detectives Endowment Association)，宣布甫通過的聯邦新法，新法禁止在網上傳播3D打印槍枝的圖紙，以遏制不受監管的「幽靈槍」的氾濫。

「幽靈槍」是指沒有序列號、難以監管和追蹤的槍械，這種槍擁有真槍的功能，在3D打印技術的加持下，不法分子可以很輕鬆地在網上下載打印圖紙和使用說明，然後繞過背景調查和持槍許可的審查獲得槍枝。

由於不少的3D打印槍枝材料多為塑料，能夠逃避公共場所安檢時所用的金屬探測器。陸天娜表示，「我們探討的並不是玩具噴水槍，而是功能完善半自動武器，它們的殺傷力可與AR-15步槍匹敵。」

根據市警總局公布的數據，在過去一年中，查獲的「幽靈槍」增加了75%，僅在曼哈頓，就從各種槍擊或凶案現場發現了20把這樣的槍。

陸天娜介紹了最新通過的「3D打印槍枝安全法」(3D Printed Gun Safety Act)，這條新法將禁止通過網路發布和傳播3D打印槍枝的圖紙。

她表示，雖然紐約州已經開始立法打擊「幽靈槍」的製造和傳播，但州與聯邦之間的立法銜接此前存在縫隙，導致非法跨州販槍難以禁絕。如今聯邦範圍內的立法通過，有助於填補這個危險的漏洞。「那些沒資格擁有真槍的人，也不能被允許輕易打印出『幽靈槍』。」陸天娜說。

州參議員卡范納(Brian Kavanagh)表示，在槍枝暴力愈演愈烈的當下，我們慶幸能生活在全美最安全的大都市中，不過，槍枝管制的立法工作依舊任重道遠。

州眾議員羅森塔爾(Linda Rosenthal)說，在新技術的加持下，槍枝製造愈發成熟和簡便，我們的法律也必須跟上發展的步伐，這就是這條聯邦新法的重要意義。