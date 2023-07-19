霍楚簽多項行政令 推動新屋建設

霍楚18日簽署多項住房相關行政令，推動新屋建設。(州長辦公室提供)

為解決紐約州的住房危機，州長霍楚 (Kathy Hochul)年初曾提案，希望未來十年內在全州新增80萬套住房，要求為各地設置新增住房指標，但遭到州議會反對未能通過；霍楚18日動用行政權，公布多項住房相關行政令，推動新屋建設。

18日公布的行政令包括，州府將撥出6億5000萬元專款，用於激勵全州新建房屋，並設置專項計畫，繼續推進因421-a稅收抵扣項目到期後而停滯的布碌崙 (布魯克林)葛瓦納(Gowanus)社區的平價屋項目。

同時，霍楚還計畫使用所有州府建築，改作住宅使用，並且通過監測各社區公共住宅數據庫，來制定更有利於住房開發的土地利用政策。

「我仍然認為，我們需要一項全面的解決措施來解決住房危機，我們仍在努力之中，時不我待」，儘管霍楚表示，將投資數億元用於住房建設，但資金使用的細節仍不清楚；不過，霍楚希望地方政府提出使用這筆資金的具體方案，擴大住房建設；同時，利用州府建築改建為住宅，也會加速住房開發。

霍楚此前就多次暗示，儘管沒有州議會合作，州府也將獨自出台住房政策；她年初曾提案，為全州各地設置新增住房指標，意圖十年內新增住房80萬套，但遭到上州和紐約市 郊民主黨溫和派及共和黨州議員的反對，延長421-a稅收激勵項目的提議也遭到建築業公會的反對。

霍楚還暗示，在州議會明年新會期開始時，將提出更廣泛的住房計畫，包括重啟421-a項目；「所有意識到住房危機緊迫性、希望提出解決辦法的州議員，我相信你們的努力將獲得選民的回報。」不過，由於2024年州議會面臨換屆選舉，霍楚提案的阻力恐比今年更大。