市長否決遊民住房補助 市議會投票推翻

市議會13日投票，推翻了市長對降低租金補助申請資格法案包的否決。(市議會提供)

紐約市議會此前通過一系列旨在降低「城市無家可歸者和預防驅逐補助」計畫(CityFHEPS)的申請門檻的法案，但遭到市長亞當斯 (Eric Adams)否決；市議會13日舉行全體會議，以42票對9票推翻了市長的否決。

市議會今年5月通過法案，擬修改市社會服務局(Department of Social Services)現有規定，民眾若要申請CityFHEPS租金 券，不必在市府運營的遊民 所內住滿90天。

另外兩項法案則要求擴大CityFHEPS補助的申請資格，任何面臨逼遣風險或正無家可歸的民眾都可申請，同時禁止社會服務局以申請者的雇用狀態或收入來源作為評判標準來認定申請資格，並規定民眾收入只要低於地區收入中位數50%，都有資格申請；還有一則法案則禁止社會服務局在租金補助中按最大額度扣除水電支出。

若法案生效，預計有資格申請租金補助的人數將猛增200%；亞當斯此前表示，這一系列法案將耗費納稅人數172億元資金，讓現有申請者入住的速度更慢。

不過市議會一直持不同意見，認為市長擔憂成本過高是短視的；目前全市遊民所人數已將近8萬2000人，創下歷史新高，還有庇護客不斷湧來，多名市議員13日在市政廳前舉行集會，其中一項法案的提出者桑切斯(Pierina Sanchez)表示，市議會的目的是竭力緩解遊民所系統的壓力，確保所有人都有家可歸。

13日的投票也是自前市長彭博(Mike Bloomberg)任內以來首次推翻市長的否決；市議長歐德思(Adrienne Adams)表示，儘管這些法案可能產生成本，但也能抵銷其他方面的成本，如教育、健康、司法等無家可歸問題相關的成本。」

亞當斯13日表示，市府將繼續致力於緩解住房危機，但對市議會推翻否決的行動保留所有選項，他上月在否決法案時也暗示將動用法律手段；歐德思表示，市議會目前尚未討論下一步應對。