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市議會擬提案 控室內空氣品質

記者和釗宇╱紐約報導
加拿大森林野火此前造成紐約市空氣質量嚴重惡化，市議會擬推出一系列提案，要求市府對室內空氣質量設立監管框架。(美聯社)
加拿大森林野火此前造成紐約市空氣質量嚴重惡化，市議會擬推出一系列提案，要求市府對室內空氣質量設立監管框架。(美聯社)

加拿大森林野火此前造成紐約市空氣質量嚴重惡化，市議會12日舉行公聽會，調查市府的應對情況；市議會擬推出一系列提案，要求市府對室內空氣質量設立監管框架。

空氣質量相關提案由市議會多數黨領袖鮑沃斯(Keith Powers)和曼哈頓區長李文(Mark Levine)提出，預計將在今(13)日的市議會全會上推出；其中一項提案要求市府在18個月內出台公校和市府建築室內空氣質量的檢測方法、標準並進行報告。

另有兩項提案則要求市府設立為期五年的試點計畫，分析住宅、商用建築以及接受市府資助建築的室內空氣質量情況；試點項目建立之後，市府須根據情況做出空氣質量改善建議，並出台監管框架。

李文表示，相關提案已經醞釀近一年，此前是因為防疫而導致的室內空氣質量監管需求；但近期霧霾讓空氣質量惡化，因此對提案內容做出了相應修改；鮑沃斯則表示，室內空氣質量監管框架的建立，將有助於市府收集信息並公開，並且也可以為其他城市建立榜樣；不過，二人並未估算提案內容所需的資金成本，但表示公共健康相比金錢更加重要。

同時，市議會12日也召開公聽會，調查市府對霧霾的應對情況；市議員萊斯勒(Lincoln Restler)表示，市府有關空氣質量的公共信息預警應當提高效率，「這次市府沒能快速有效地保護民眾，這是完全不可接受的。」

出席作證的市應急管理局局長伊斯科(Zachary Iscol)則表示，預測空氣質量非常困難，且當時一開始的預測並未顯示紐約市受到的空氣汙染如此嚴重，「在應對時要意識到，這些預測可能不準確」。

紐約市 檢測 公校

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