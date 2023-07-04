紐約州疫苗護照下架 遭批浪費公帑

新冠疫情結束，紐約州將取消疫苗護照程式。(取自州府網站)

州府日前表示，兩年來花費了納稅人6400萬元的紐約州 新冠疫苗 護照手機程式(Excelsior COVID vax app)項目將於7月28日正式結束。州府說，疫苗護照程式的使用率已經很低，不值得每月花費20萬元來維護。

霍楚的發言人哈雷(Maggie Halley)表示，「由於對即時訪問疫苗記錄的需求已經減弱，公共衛生緊急情況已經結束，紐約州疫苗護照程式將停止使用」。

由前紐約州州長葛謨(Andrew Cuomo)於2021年5月推出的紐約州疫苗護照程式儲存了超過1150萬紐約人在新冠疫情期間的疫苗接種證明。州政府官員稱，雖然疫苗護照將下架，那些高度個人化的醫療數據將繼續保持其「隱私性和安全性」。

根據奧伯尼時報聯盟的調查，疫苗護照項目的成本從250萬元迅速增加到1700萬元，然後還要向項目顧問和承包商支付各種費用，總耗資達到6400萬元；一些民代表示，疫苗護照是新冠疫情期間政府開支浪費的一個例子。

來自史泰登島的州眾議員 皮洛佐羅(Sam Pirozzolo)說，不再使用疫苗護照很好，越早停止在這個項目上花錢越好，這個項目甚至從理論上都靠不住；「我們為什麼需要一個程式？每個打過疫苗的人都有一張疫苗接種卡，拍照就行了。」

州眾議員金兌錫(Ron Kim)說，這是納稅人被政府顧問薅羊毛的又一例證；「當我們依靠第三方來完成政府的工作時，我們就搞砸了」。

州府還表示，在過去的幾個月裡，州政府探討了是否可以將這個項目的基礎設施用於其他目的，但他們最終確定，與該項目相關的資金最好用於其他地方。