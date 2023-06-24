非公民投票法案受阻 移民聯盟提上訴

移民維權社區人士韓裔朴Diana。(記者顏潔恩／攝影)

紐約市 議會2021年通過法案，允許符合條件的紐約市非公民參與市級民代的選舉，但遭到史泰登島州高等法院以違反紐約州憲法為由截停；紐約移民聯盟(NYIC)不服裁決提出上訴，23日該組織在位於布碌崙(布魯克林)的紐約最高法院上訴部門(State of New York Appellation Division)外示威，要求司法保衛民主體制、允許法案生效。

維權人士23日宣稱，公益律師團隊經嚴謹的審核，確定法案沒有違反紐約州選舉法律和憲法；這些將近100萬名的紐約居民奉公守法、按時繳稅，對城市帶來投資和貢獻，「對於符合條件的紐約客來說，他們應在市級選舉中有投票 的權利。」

「聯合社區之家」(United Neighborhood Houses)的代表Susan Stamler表示，投選市議員的提前投票階段已開始，截至22日共2萬多人投票，投票率相對來說太低了；而這次又有重要、競爭性激烈的選區，「我們比任何時候都需要更多人參與市級選舉」。

紐約移民聯盟執行總監阿瓦德(Murad Awawdeh)補充，紐約居民對管理其城市的政策應有發言權，從公校教育、到社區的項目發展，「他們有資格一起監督和追究市府的責任。」

代表亞美法律援助處與教育基金(The Asian American Legal Defense and Education Fund)的律師Patrick Stegemoeller表示，亞裔 是紐約市、全美人口增長率最快的族裔，儘管在文化、經濟方面作出巨大的貢獻，卻在政府中的代表性不足、常面臨制度性障礙，隨後又在疫情、反亞裔暴力中遭遇重擊，「無論出生美國、還是後期來到這裡，他們都應有為自己維權、發聲的權利。」