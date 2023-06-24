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非公民投票法案受阻 移民聯盟提上訴

記者顏潔恩／紐約報導
移民維權社區人士韓裔朴Diana。(記者顏潔恩／攝影)
移民維權社區人士韓裔朴Diana。(記者顏潔恩／攝影)

紐約市議會2021年通過法案，允許符合條件的紐約市非公民參與市級民代的選舉，但遭到史泰登島州高等法院以違反紐約州憲法為由截停；紐約移民聯盟(NYIC)不服裁決提出上訴，23日該組織在位於布碌崙(布魯克林)的紐約最高法院上訴部門(State of New York Appellation Division)外示威，要求司法保衛民主體制、允許法案生效。

維權人士23日宣稱，公益律師團隊經嚴謹的審核，確定法案沒有違反紐約州選舉法律和憲法；這些將近100萬名的紐約居民奉公守法、按時繳稅，對城市帶來投資和貢獻，「對於符合條件的紐約客來說，他們應在市級選舉中有投票的權利。」

「聯合社區之家」(United Neighborhood Houses)的代表Susan Stamler表示，投選市議員的提前投票階段已開始，截至22日共2萬多人投票，投票率相對來說太低了；而這次又有重要、競爭性激烈的選區，「我們比任何時候都需要更多人參與市級選舉」。

紐約移民聯盟執行總監阿瓦德(Murad Awawdeh)補充，紐約居民對管理其城市的政策應有發言權，從公校教育、到社區的項目發展，「他們有資格一起監督和追究市府的責任。」

代表亞美法律援助處與教育基金(The Asian American Legal Defense and Education Fund)的律師Patrick Stegemoeller表示，亞裔是紐約市、全美人口增長率最快的族裔，儘管在文化、經濟方面作出巨大的貢獻，卻在政府中的代表性不足、常面臨制度性障礙，隨後又在疫情、反亞裔暴力中遭遇重擊，「無論出生美國、還是後期來到這裡，他們都應有為自己維權、發聲的權利。」

韓裔朴Diana表示，一歲便來美，如今生活好幾十年，家中屬於「混合家庭情況」，擁有公民權的孩子們能投票、但父母不能，這令她覺得自己就是「條件下的公民」(conditional citizens)；儘管為這個國家付出所有，卻因身分得不到對應的獎賞，「該法案將是人們前往獲得公民權的途徑，我們必須抗爭到底」。

維權團體、律師23日聚集在布碌崙法院外示威。(記者顏潔恩／攝影)
維權團體、律師23日聚集在布碌崙法院外示威。(記者顏潔恩／攝影)

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