遊民住房補助 亞當斯槓上市議會

亞當斯探視遊民所，否決市議會多項遊民住房補助券法案，避免加大全市財政壓力。(市長辦公室提供)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)23日否決了市議會多項遊民 住房補助券法案，指責市議會「越權」；市議長歐德思(Adrienne Adams)認為亞當斯此舉為「戲劇表演」，預計市議會將在一個月後推翻市長的否決。

市議會上月通過多項擴大租金補助的法案，擬通過降低「城市無家可歸者和預防驅逐補助」計畫(CityFHEPS)的申請門檻，讓更多遊民居有定所，釋放更多遊民所床位、緩解目前愈演愈烈的庇護客及住房危機。亞當斯在上周簽署行政令批准了其中一項法案，即取消申請者必須在遊民所居住90天，才可申請福利的限制；但在今日否決了其他法案。

亞當斯表示，他取消90天的限制規定，使遊民更容易獲得CityFHEPS住房券，而透過否決其他法案，他也再度幫助紐約市民，「因為它們將使納稅人每年承擔數十億元的費用」。

亞當斯說，他在幾個月前已尋求和市議會合作修改法案內容，但遭到了拒絕，「他們自行推進通過的法案，不過就是令遊民的生活更辛苦、更難找到永久性住房。」

被否決的法案規定，允許面臨驅逐的市民在進入遊民所前申請住房券，禁止房東從住房券中扣除水電費，並增加符合資助資格的收入水平上限；亞當斯表示，「這將延長遊民無家可歸的時間，給全市預算造成壓力」，根據市府預估，這些法案將在五年內耗資高達170億元。

被否決法案的發起人、市議會副議長阿亞拉(Diane Ayala)表示，對於市長否決法案的理由「懷疑」，「我看到的更多是市長象徵性的反對姿態，我有信心爭取足夠的票數，推翻他的否決。」

據悉，市議會有一個月的時間來正視推翻市長的否決，這也將成為自2013年以來，市議會首次推翻遭到市長否決的法案；當年，市議會也曾推翻了前市長彭博(Michael Bloomberg)的一項警察改革。

移民維權團體「造路紐約」(Make the Road New York)聯合執行董事羅培茲(Jose Lopez)則支持市議會，盡快採取行動，推翻市長的否決，以便紐約市推出更加明智的政策解決方案。