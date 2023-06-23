州議會通過 將減合作、共有公寓業主地稅

紐約州議會近日通過兩項法案，為紐約市中產階級合作公寓及共有公寓業主提供更全面的地稅減免措施。(Getty Images)

紐約州參、眾議會近日通過由皇后區 州議員提出的兩項關鍵性法案，為紐約市 中產階級合作公寓(co-op)及共有公寓(condo)業主提供更全面的地稅減免措施。

這兩項法案由州眾議員 布朗斯丁(Edward C.Braunstein)提出，其中第7758號法案，旨在擴大和延長J-51計畫，第4972A號法案，則是在延長紐約市合作公寓及共有公寓業主可以接收地稅減免的時限。

J-51計畫是為合作及共有公寓業主提供的一項地稅減免措施，使他們的資本投資變得更可負擔，但它已在去年6月29日到期，致使業主在對他們的公寓進行改造或升級之時，須承擔更多經濟負擔。

第7758號法案將合作公寓業主的申請資格，由3萬5000元的課稅價值(assessed value，AV)上限，增加到了4萬5000元，使得更多合作公寓業主都能申請這個項目。通常，4萬5000元課稅估值，約等於一個房屋單元35萬元的市場房價。

此外，這條法案也使在2022年6月29日後至2026年6月30日前，完成改造或升級並符合申請條件的公寓，同樣可以申請抵稅減免。

根據紐約市現行的地稅制度，合作及共有公寓業主所支付的有效地稅稅率，遠高於價值相當的單、雙及三家庭業主。而第4972A號法案，則旨在解決這種不公平的現象，提案擬將全市合作及共有公寓業主的地稅減免措施，再延長四年，減輕他們的經濟負擔。

布朗斯丁表示，隨著生活成本上升，必須盡力為中產階級的公寓業主們降低維護的成本，兩項法案對於保護全市這些重要的可負擔房屋資源至關重要。

在州參議會提出姊妹法案，第3252A號法案的州參議員劉醇逸表示，合作及共有公寓的地稅減免以及J-51項目，能使中等收入家庭、首次買房的業主和退休民眾都能夠維護和翻新自己的住宅，享受他們的住房，也不承擔過高的地稅。這些法案將為相關業主提供重大的救濟和穩定性，尤其是對於東北皇后區眾多的合作及共有公寓業主，他們都借助著這些措施，來確保能夠供房買房。

另一方面，布朗斯丁還提出第5050號提案，在第97號地方法明年將如期施行的大背景下，為合作公寓提供相關財務救濟。