我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿里巴巴換帥 張勇9月卸任董事長和CEO

美中關係陰影下 留學生為斷航、遭限制行動盤算

紐約市降低限速法 州眾議會或再審

記者胡聲橋／紐約報導
交通維權團體「家庭街道安全」日前在州府前絕食抗議，籲通過「山米法案」。(主辦方提供)
交通維權團體「家庭街道安全」日前在州府前絕食抗議，籲通過「山米法案」。(主辦方提供)

紐約州議會一周前結束了今年的立法會期，但會議期間沒有通過允許紐約市降低行車限速的「山米法案」(Sammy's Law)，若該案通過，紐約市可將限速從每小時25哩下調至20哩；目前這項法案在州參議會獲得通過，但在州眾議會延宕。州眾議會將從20日起，在首府奧伯尼召開兩天特別立法會議，讓該案通過重現希望。

「山米法案」是為了紀念一名12歲的男孩山米（Sammy Cohen Eckstein）；這名男孩十年前在布碌崙(布魯克林)公園坡(Park Slope)展望公園西街(Prospect Park West)追趕足球時被一輛貨車撞死。

「山米法案」擬授權紐約市降低限速，將一些街道限速每小時10哩，全市範圍內限速每小時20哩，市議會此前已通過決議案，表示紐約市支持該案。

這項法案本月在州參議會以55票對7票獲得通過，但在州眾議會中因為遭到紐約城郊地區的反對而擱淺，眾議長希士提(Carl Heastie)最後拒絕對該法案進行表決。

儘管活動人士在州立法會議期間發起了99小時的絕食抗議，倡導者還通過與議員見面以及在社交媒體上發言向議員施壓，但議案最後還是沒有通過。山米的母親柯恩(Amy Cohen)也是該法案的積極倡導者，她認為該法案沒有通過是「不合情理的」，但她補充說，她仍然對州眾議會的特別會議有很高的期望，並且會鬥爭到底。

不過，紐約市外圍的州議員顯然擔心這項法案會因為限速太低，擾亂開車選民的生活，因而持反對意見；目前，尚不清楚該案是否被列入特別會期的表決日程。

州眾議員羅森塔爾(Linda Rosenthal)是山米法案的提案人，她認為限速20哩的規定不會造成劇烈的影響，她還認為，現在條件或許已經成熟，150個席位的州眾議會或許已經有了通過該法案的多數票。

州長霍楚(Kathy Hochul)表示很期待能簽署這項法案，她說，紐約市應當有權規定街道限速，而不是取決於州議會；市長亞當斯(Eric Adams)在一份聲明中說，「交通安全就是公共安全」，並承諾 「繼續支持這項重要法案」。

紐約市 亞當斯 足球

上一則

王嘉廉曼哈頓華埠社區健康資源中心 開張

下一則

李琳達訪世報 擬助落實97號地方法

延伸閱讀

紐約市華社學委 華裔席位增 PlaceNYC背書當選率逾7成

紐約市華社學委 華裔席位增 PlaceNYC背書當選率逾7成
紐約全市鼠患投訴減 皇后區、史島反增

紐約全市鼠患投訴減 皇后區、史島反增
眾院將審國防開支「反制中國」列優先

眾院將審國防開支「反制中國」列優先
公園、綠道 試點開放電單車行駛

公園、綠道 試點開放電單車行駛
紐約市學區委員會選舉結果公布 華人家長獲選率大增

紐約市學區委員會選舉結果公布 華人家長獲選率大增

熱門新聞

Jimmy說，該超市的主要顧客為亞裔。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約華人區購物中心 非裔、白人少女光天化日結夥搶劫

2023-06-14 17:46
陳先生的家門口出現陌生男子，查看他家信箱。(陳先生提供)

賊猖狂到家門口偷信盜社安號 華人身分屢被冒用

2023-06-17 06:37
Jimmy說，該超市的主要顧客為亞裔。(記者顏嘉瑩／攝影)

瞄準亞裔？華人超市遇團夥搶劫 喝阻竟遭吐口水

2023-06-15 06:41
紐約市曼哈頓14街地鐵車廂內，一名男子被刺身亡。（記者張心／攝影）

1周內第2起 男子曼哈頓地鐵車廂內被刺身亡

2023-06-17 17:48
前陸戰隊員潘尼(倒地右者)涉嫌5月1日在紐約市地鐵上聲稱自衛，失手鎖喉一名街友非裔男子尼利(中白衣者)，造成死亡。紐約市大陪審團14日宣布決定以二級過失殺人罪名，起訴潘尼。(路透)

紐約地鐵遊民遭鎖喉致死案 前陸戰隊員二級過失殺人起訴

2023-06-15 07:38
紐約市雷暴致紐新三大機場航班延誤，預計加拿大山火霧霾明日再來。（市長辦公室提供）

紐約市雷暴致航班延誤 加拿大山火霧霾明捲土重來

2023-06-16 16:25

超人氣

更多 >
50歲後骨質流失加劇 應每天吃這食物預防

50歲後骨質流失加劇 應每天吃這食物預防
習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側

習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側
遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛

遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛
洛縣華人夜總會遇刺亡 坊傳死者餐廳大廚

洛縣華人夜總會遇刺亡 坊傳死者餐廳大廚
沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬

沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬