紐約市降低限速法 州眾議會或再審

交通維權團體「家庭街道安全」日前在州府前絕食抗議，籲通過「山米法案」。(主辦方提供)

紐約州議會一周前結束了今年的立法會期，但會議期間沒有通過允許紐約市 降低行車限速的「山米法案」(Sammy's Law)，若該案通過，紐約市可將限速從每小時25哩下調至20哩；目前這項法案在州參議會獲得通過，但在州眾議會延宕。州眾議會將從20日起，在首府奧伯尼召開兩天特別立法會議，讓該案通過重現希望。

「山米法案」是為了紀念一名12歲的男孩山米（Sammy Cohen Eckstein）；這名男孩十年前在布碌崙(布魯克林)公園坡(Park Slope)展望公園西街(Prospect Park West)追趕足球 時被一輛貨車撞死。

「山米法案」擬授權紐約市降低限速，將一些街道限速每小時10哩，全市範圍內限速每小時20哩，市議會此前已通過決議案，表示紐約市支持該案。

這項法案本月在州參議會以55票對7票獲得通過，但在州眾議會中因為遭到紐約城郊地區的反對而擱淺，眾議長希士提(Carl Heastie)最後拒絕對該法案進行表決。

儘管活動人士在州立法會議期間發起了99小時的絕食抗議，倡導者還通過與議員見面以及在社交媒體上發言向議員施壓，但議案最後還是沒有通過。山米的母親柯恩(Amy Cohen)也是該法案的積極倡導者，她認為該法案沒有通過是「不合情理的」，但她補充說，她仍然對州眾議會的特別會議有很高的期望，並且會鬥爭到底。

不過，紐約市外圍的州議員顯然擔心這項法案會因為限速太低，擾亂開車選民的生活，因而持反對意見；目前，尚不清楚該案是否被列入特別會期的表決日程。

州眾議員羅森塔爾(Linda Rosenthal)是山米法案的提案人，她認為限速20哩的規定不會造成劇烈的影響，她還認為，現在條件或許已經成熟，150個席位的州眾議會或許已經有了通過該法案的多數票。

州長霍楚(Kathy Hochul)表示很期待能簽署這項法案，她說，紐約市應當有權規定街道限速，而不是取決於州議會；市長亞當斯 (Eric Adams)在一份聲明中說，「交通安全就是公共安全」，並承諾 「繼續支持這項重要法案」。