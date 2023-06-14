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留公校教職員 市府允加薪增福利

記者張心／紐約報導
紐約市長亞當斯宣布與教師聯合工會達成64億元的五年臨時協議。(市長辦公室提供)
紐約市長亞當斯宣布與教師聯合工會達成64億元的五年臨時協議。(市長辦公室提供)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)13日宣布與教師聯合工會(UFT)達成64億元的五年臨時協議，滿足約12萬名教職員工大幅加薪的需求，以期吸引教育工作者留在紐約市公校系統。

根據臨時協議規定，從2022年9月14日至2027年11月28日，前三年薪資每年增長3%，第四年增加3.25%，第五年增加3.5%；所有教師聯合工會成員將獲得3000元一次性獎金；教職人員每年5月可領取年度留用費(Annual Retention Payments)，2024年為400元，2025年為700元，2026年及以後為1000元。

該臨時協議基本符合市府在今年初，與全市最大公務員工會District Council 37達成的共識，即承諾增加工資、發放一次性獎金、投資育兒基金、允許在家辦公等多項福利。

此外，新的協議還添加一項「網課計畫」，指出紐約市公校將成為全美首個大面積覆蓋網課學習的系統，市教育局將為所有高中生和部分初中生提供網課計畫，教師可以利用網絡教學，並在合適的地點授課，也可以在非傳統上課時間，包括晚上和周末等時段上課。

臨時協議適用於所有教師，也包括輔導員、教學秘書、指導顧問、心理學家、社會工作者、職業治療師、物理治療師、護士、保安等。

亞當斯表示，新的協議是為了留住教育工作者，並開創了全新的網課計畫，給學生和老師虛擬學習的機會。市教育總監班克斯(David Banks)認為這是「紐約市公校歷史上的重要轉折點」，一方面留住公校勞動力，同時也給了學生突破地域的平等學習機會。

紐約市教師工會主席穆格魯(Michael Mulgrew)表示，全市公校教育工作者需要得到尊重，得到合適的報酬，並在如何開展教育工作方面擁有更多自主權，「這份協議暫時實現了所有的目標。」

教育局 紐約市 公校

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