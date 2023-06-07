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交通維權團體絕食 施壓限速法案通過

記者張心／紐約報導
交通維權團體「家庭街道安全」將在州府前進行至少一周的絕食抗議。(主辦方提供)
交通維權團體「家庭街道安全」將在州府前進行至少一周的絕食抗議。(主辦方提供)

交通維權團體「家庭街道安全」(Safe Streets)成員6日在州府前絕食抗議，「施壓」州眾議會議長希士提(Carl Heastie)推動「山米法案」(Sammy's Law)，允許紐約市自行設定行車限速，將限速降低至每小時25哩以下。

帶頭絕食的「家庭街道安全」 創辦人柯恩(Amy Cohen)激動表示，12歲的兒子山米(Sammy Cohen Eckstein)在2013年被超速車撞亡，事故發生地點距離布碌崙(布魯克林)的家僅幾步之遙，車輛直接從山米的身上碾過，「同山米所經歷的痛苦來說，絕食對我不算什麼。」

柯恩透露，在兒子去世後的頭兩年，自己幾乎不吃不喝，內心傷痛使她恨不得一死了之。另一位同樣遭遇的母親卡皮奧(Fabiola Mendieta-Cuapio)也加入絕食抗議隊伍，她五歲的兒子在2016年被一名超速司機撞亡。兩人在州府前帶頭抗議，她們認為，目前同喪子之痛相比，更令人憤怒的是，政府還沒有推行有效的限速法案來改善狀況。

以柯恩兒子命名、由州參議員霍伊曼(Brad Hoylman-Sigal)在2020年提出的「山米法案」，當前在州議會遭遇重重阻礙。「山米法案」提議州議會允許紐約市自行設定行車限速，將限速降低至每小時25哩以下；因為根據科學數據，車速若達到每小時25哩及以上，致人傷亡的概率將大大增加。

上個月已贏得紐約市議會支持的「山米法案」，需要再送往州議會表決通過，最終由州長霍楚(Kathy Hochul)簽字成法。然而，「家庭街道安全」得知，在近日州眾議會議長希士提的私人宴會上，一些議員對「山米法案」並不贊同。

「家庭街道安全」對此表達憤怒，認為反對者不站在陽光下發聲，而是「躲在背後」以匿名的方式投反對票，有些甚至是「山米法案」的共同提案者。為此，該組織從6日開始至少持續一周的絕食抗議，施壓希士提將「山米法案」提上議程表決。

截至目前，希士提尚未對此發表評論。

「家庭街道安全」 創辦人柯恩的兒子山米被超速車撞身亡，她以絕食施壓州府將「山米法...
「家庭街道安全」 創辦人柯恩的兒子山米被超速車撞身亡，她以絕食施壓州府將「山米法案」送審。(主辦方提供)
交通維權團體「家庭街道安全」在州府要求通過紐約市限速法。(主辦方提供)
交通維權團體「家庭街道安全」在州府要求通過紐約市限速法。(主辦方提供)

紐約市 布碌崙 布魯克林

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