我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／金塊約柯奇場均大三元 勇奪西區冠軍賽MVP

加州男好心護鴨過馬路 下秒竟遭車撞死

賓州車站改造 李文促增開第八大道出口

記者許君達／紐約報導
李文在賓州車站前召開發布會。(記者許君達／攝影)
李文在賓州車站前召開發布會。(記者許君達／攝影)

曼哈頓區長李文(Mark Levine)22日在曼哈頓賓州車站莫尼漢車站大廳(Moynihan Train Hall)前召開發布會，宣布賓州車站改造計畫的最新進展。

李文表示，他支持的改造方案為，保留現有的位於賓州車站上方的麥迪遜廣場花園球場(Madison Square Garden)，但要拆除其旁邊的Hulu劇場，並將原有的劇場空間改造為面向第八大道的寬敞出入口。

這個方案是義大利設計公司ASTM提出的整體改造計畫的一部分；此前，州長霍楚和她的前任葛謨(Andrew Cuomo)都力推將車站周邊土地出讓給商業地產商、用出租辦公樓的所得資助車站改造的計畫。而在商業地產計畫面臨擱淺後，ASTM的方案避免了大拆大建，因此獲得不少青睞。

李文表示，希望見好就收。「我不想失去這個機會，我想現在就鎖定一個計畫。」不過他同時也小心翼翼地迴避為某一商業計畫「背書」的嫌疑。他表示，義大利方面的計畫目前八字還沒有一撇，正式的報價和工程圖還都沒有出爐，他只是認為其中「增開八大道出入口」的部分很有吸引力。ATSM表示，可能會在今年夏天提供更詳細的方案內容，他們還聘請了MTA的前任主席費伊(Patrick Foye)來幫助遊說社區與官員。

李文所支持的方案帶有一定程度的妥協色彩。他多年來一直與附近社區和民意代表的意見相同，支持球場最終的搬遷。交通維權者一直堅稱，球場搬遷是賓州車站徹底改造的必要前提。麥迪遜廣場花園的業主多蘭(James Dolan)一直反對搬遷，而李文也表示，目前沒有可行的搬遷地點，「我們已經在等待中失去了十年，我不想再為此等待一個十年。」

李文所支持的方案建議拆除他身後的劇院，改造為寬闊的車站出入口，同時保留車站上方的...
李文所支持的方案建議拆除他身後的劇院，改造為寬闊的車站出入口，同時保留車站上方的麥迪遜廣場花園球場。(記者許君達／攝影)

賓州 義大利 曼哈頓

上一則

美國律師樓 無額外附加費 解決房東房客問題

下一則

布碌崙首屆健腦資源日： 華人糖尿病風險高

延伸閱讀

李文、李榮慶祝亞太裔月 表揚5服務社區組織

李文、李榮慶祝亞太裔月 表揚5服務社區組織
紐約市新公寓面積「全美最小 」榜上有名

紐約市新公寓面積「全美最小 」榜上有名
布碌崙大橋橋底翻新 學子獻策

布碌崙大橋橋底翻新 學子獻策
Fed暗示暫緩升息 彭博：對美股未必是利多

Fed暗示暫緩升息 彭博：對美股未必是利多
麥迪遜大街三六七號

麥迪遜大街三六七號

熱門新聞

中國留學生方池感嘆，今年熱門專業也難找工作。(方池提供)

熱門專業投500份簡歷僅獲3面試 她最後悔這件事

2023-05-18 02:00
紐約法拉盛一家麵包店遭累犯砸毀店內物品。(麵包店提供)

紐約法拉盛麵包店遭累犯搗亂 店家不堪其擾

2023-05-20 12:59
紐約上州威徹斯特郡19日淩晨1時53分發生了2.2級地震，圖為該地震影響區域。(美國地質調查局提供)

紐約上州突發地震 紐約新澤西均有震感

2023-05-19 15:50
紐約摩天大樓成群，雖然造就美麗的天際線，但學者研究發現建築群超重，使曼哈頓每年下沈1至2毫米。（美聯社）

研究：摩天大樓重壓 紐約市年年下沉 威脅大於氣候變遷

2023-05-18 07:39
EzriCare眼藥水因細菌污染被召回。(美聯社)

染菌眼藥水致死令下架 部分華人藥房不知情仍在售賣

2023-05-20 21:12
禁毒機構日前表示，正在全美範圍內蔓延的「殭屍毒品」「賽拉嗪」(xylazine)現身紐約，可導致吸食者皮膚、肌肉潰爛，宛如喪屍。（美聯社）

禁毒機構警告：「殭屍毒品」現紐約 恐致皮膚、肌肉潰爛

2023-05-16 07:43

超人氣

更多 >
你存入萬元以上現金 銀行會做這件事

你存入萬元以上現金 銀行會做這件事
保持腸道健康 腸胃科醫生每天吃這些零食

保持腸道健康 腸胃科醫生每天吃這些零食
俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」

俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」
沖馬桶掉落鑽戒 她失而復得…污水裡沉浸13年 依然美麗無比

沖馬桶掉落鑽戒 她失而復得…污水裡沉浸13年 依然美麗無比
台「5億高中生」配偶早有女友？「遺產可能這麼分」

台「5億高中生」配偶早有女友？「遺產可能這麼分」