賓州車站改造 李文促增開第八大道出口

李文在賓州車站前召開發布會。(記者許君達／攝影)

曼哈頓 區長李文(Mark Levine)22日在曼哈頓賓州 車站莫尼漢車站大廳(Moynihan Train Hall)前召開發布會，宣布賓州車站改造計畫的最新進展。

李文表示，他支持的改造方案為，保留現有的位於賓州車站上方的麥迪遜廣場花園球場(Madison Square Garden)，但要拆除其旁邊的Hulu劇場，並將原有的劇場空間改造為面向第八大道的寬敞出入口。

這個方案是義大利 設計公司ASTM提出的整體改造計畫的一部分；此前，州長霍楚和她的前任葛謨(Andrew Cuomo)都力推將車站周邊土地出讓給商業地產商、用出租辦公樓的所得資助車站改造的計畫。而在商業地產計畫面臨擱淺後，ASTM的方案避免了大拆大建，因此獲得不少青睞。

李文表示，希望見好就收。「我不想失去這個機會，我想現在就鎖定一個計畫。」不過他同時也小心翼翼地迴避為某一商業計畫「背書」的嫌疑。他表示，義大利方面的計畫目前八字還沒有一撇，正式的報價和工程圖還都沒有出爐，他只是認為其中「增開八大道出入口」的部分很有吸引力。ATSM表示，可能會在今年夏天提供更詳細的方案內容，他們還聘請了MTA的前任主席費伊(Patrick Foye)來幫助遊說社區與官員。