紀思庭支持釋放罪犯 遭李凱健質問

李凱健19日指責紀思庭支持允許更多罪犯返回社區，令社區更不安全的提案。(記者顏潔恩／攝影)

市議會此前提案，建立「監獄 人口審核小組」對罪犯進行調查，符合條件的人可釋放出獄，以緩解監獄人口擁擠問題，該提案上周表決時被多數反對票制止；布碌崙(布魯克林)南區市議員李凱健(Ari Kagan)19日在民主黨市議員紀思庭(Justin Brannan)位於貝瑞吉的辦公室門外舉行記者會，責其投下同意票，允許更多罪犯返回社區，令社區更不安全。

儘管提案被否決，市長亞當斯(Eric Adams)此前也表示同意該做法，主因是預計在2027年取代雷克島(Rikers Island)監獄的新設施無法拘留那麼多人；目前監獄人數約6000人，而新監獄僅有3544個床位，礙於限制需釋放2500人。

李凱健表示，在雷克島監獄服刑的人不是輕罪犯，大多都是重罪、暴力者，過去兩年他造訪監獄兩次，看到許多罪犯身邊有律師出入、或開始接受法律諮詢，為爭取早日出獄作準備；儘管他認同會有已改過自新的人，但不可能有2500人這麼多，全放出去恐怕會對社區治安造成威脅。

他也說，若罪犯通過這樣的方式重獲自由，那司法系統的存在失去了意義，檢控官、陪審團的角色就不再重要，「這不是民主制度該有的樣子，公眾安全更不該因為官僚主義的操弄而受到影響」。

他19日在記者會上質問紀思庭，為何要投票支持這項令社區更不安全的提案；李凱健一再強調，左翼分子由始至終所做的事，就是令社區更加不安全。

前共和黨地區領袖Ray Denaro則表示，很多凶殺、暴力犯罪 分子都是曾經被捕30、40多次的慣犯，將他們放回社區有一定風險，過去像貝瑞吉、戴克高地等社區相對安全，可如今這些社區也逐漸出現犯罪案，登上新聞版面。

李凱健說，希望紀思庭可以聽見我們說的話，支持符合大眾利益的政策，市民理應活在一個外出不會被打擾、在地鐵站 不會隨時被攻擊的城市裡。