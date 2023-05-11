新財年庇護客支出已倍增 議員促長期擴大服務
紐約市庇護客危機愈演愈烈，市議會移民委員會與預算委員會10日舉行公聽會，市長移民事務辦公室(Mayer’s Office of Immigrant Affairs, MOIA)表示，新財年安置庇護客相關支出將為本財年的兩倍多；市議會則要求市府不僅要負責安置庇護客，還應提供兒童教育和法律支持等長期服務。
移民委員會主席哈尼夫(Shahana Hanif)在會前舉辦記者會，表示為庇護客提供體面而安全的居住環境是目前的第一要務，她與市議員卡班(Tiffany Caban)等人正在推動提案，要求將庇護客兒童照護預算從現在的1000萬元增加到2000萬元，表示這樣才能讓為人父母的新移民們更安心地找工作、開啟新生活。
此外，新移民尋求庇護需要經過複雜的法律程序，相關法律服務非常重要，哈尼夫表示，現在市府相關機構在這方面的投入僅500萬元，她提議將這筆投入擴大到7000萬元。
MOIA主任卡斯楚(Manuel Castro)表示，自庇護客危機開始，紐約市一年之內總共已經接收超過6萬人，並且預計未來每天還會新增大約200人，市內已新開闢了125個緊急安置點以應對即將到來的危機。他說，截至今年3月31日，市府為安置和照顧庇護客已經花費了8億1700萬元，而在整個2023財年中，庇護客總開支預計為14億元。他並透露，在正在編列的2024年度預算中，將為庇護客服務準備29億元，達到本年度的兩倍。
卡斯楚則表示，市府在本次難民潮之前就有完善的移民法律服務，與社區機構合作，幫助新移民申請合法身分、醫保、教育等資源。2022年，共幫助1萬1000人審核了他們的身分情況，比2020年增加30%；還新增了6100個申請案，比2020年增加21%；此外，移民法律服務熱線總共接到了超過4萬通諮詢電話，創歷史新高。
卡斯楚說，市長亞當斯對聯邦政府和一些州的指責正確的，正是他們的不作為才導致危機。他介紹，紐約市政府牽頭組織了一個「城市行動聯盟」(Cities for Action, C4A)，與全美170多個接收難民的城市聯合，一同向聯邦施壓要求更多的資金和政策支持，同時反擊一些反移民的南方州政客。
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