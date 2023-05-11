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霍楚辦團結峰會應對仇恨犯罪 撥款2500萬打擊仇恨犯罪

記者劉梓祁／紐約報導
州長霍楚10日在曼哈頓召集舉行首次「團結峰會」。（霍楚辦公室提供）
州長霍楚10日在曼哈頓召集舉行首次「團結峰會」。（霍楚辦公室提供）

在水牛城(Buffalo)非裔社區連鎖超市發生大規模槍擊案、導致十位非洲裔遇難事件接近一周年之際，紐約州霍楚(Kathy Hochul)10日在曼哈頓舉行「團結峰會」(Unity Summit)，討論如何應對槍枝暴力及仇恨犯罪

這是紐約州歷史上首次組織由民選官員、槍枝暴力倖存者、社區和宗教領袖參與的治安峰會；霍楚表示，沒有人應該因為他們的膚色、種族、宗教信仰、殘疾、自我認同或禱告對象而生活在被針對的恐懼中，此次峰會的目的就是延續州府對保護邊緣化社區而做的努力。

霍楚表示，近期仇亞犯罪同反猶主義等各種仇恨行為的激增令人擔憂，白人至上主義者也有令人不安的上升趨勢。她舉例早前居住在皇后區的44歲菲律賓裔民眾Cecille Lai及兒子Kyle Lai在歸家途中被罵「醜陋亞裔」，並遭潑水攻擊、毆打頭部導致受傷住院一事，指此類事件不可接受。

此外，霍楚再次強調了去年12月在州人權署(State Division of Human Rights)下屬成立的仇恨和偏見預防單位(Hate and Bias Prevention Unit)，指其職責是在全州範圍內進行公眾教育和宣傳，以預防仇恨犯罪，目前已召集10個地區委員會收集意見，將對不同社區的特定問題制定專有計畫。

談及在水牛城槍擊案後被加強的「紅旗法」(Red Flag Laws)，霍楚表示其在阻止擁槍方面產生了實質影響。根據該法律，警方可以提出「極端風險保護令」(Extreme Risk Protection Order)，沒收那些被認為對自身或他人構成重大風險人士的槍枝。

團結峰會上，霍楚還宣布將通過2024財年預算提供2500萬元資金，撥發給仇恨犯罪風險較高的社區，支持當地社區組織將款項將用於幫助各組織完善安全措施，並支持培訓、公眾意識活動和其他在全州範圍內的宣傳工作。

霍楚 仇恨犯罪 紐約州

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