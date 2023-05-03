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租房破舊 紐約市「替代執法」限房東4月內改善

記者劉梓祁／紐約報導
替代執法計畫專員執法。(取自市房屋保護和開發局推特)
替代執法計畫專員執法。(取自市房屋保護和開發局推特)

紐約市房屋保護和開發局(HPD)近日公布250個市內最破舊的建築，表示業主欠繳超過340萬元的緊急維修費用，將通過「替代執法計畫」(Alternative Enforcement Program)追究違法業主的責任，要求有大量違規紀錄的房東在規定時間內改善。

根據市房屋保護和開發局，250個建築中有近3萬9000項未解決的住房違規紀錄和共計超過340萬元的未支付緊急維修費用；其中一些業主曾出現在市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)公布的2022年度最差100名房東名單，包括名列前茅的Daniel Ohebshalom和Sima Abdavies，他們共同擁有250個建築的12棟。

發言人表示，被納入替代執法計畫的業主，若在四個月內未解決違規問題，將面臨高額罰款和糾正命令，後者來自法院，要求他們修復導致違規的根本原因。

HPD局長卡里昂(Adolfo Carrión)表示，房東若不為租戶提供良好的居住環境，當局將採取行動，所有市民都應該擁有安全、良好維護的住房。

自2007年起，房屋保護和開發局在每年上半年公布名單，此次公布的250個建築分布在曼哈頓、布朗士、布碌侖(布魯克林)和皇后區，共包含4881個單元。

此外，今年名單中的建築所涉違規行為中有1萬428起被歸類為「急迫危險情況」，如黴菌、鼠害、含鉛油漆和破損自動門；以及另外2萬1081 起「其他危險情況」，例如漏水、充滿洞孔的石膏板。

替代執法計畫助理專員德菲納(Grace DeFina)表示，這些清單都是市府通過緊急維修計畫，重複維修最多的建築，當房東未能修復時，由市府出資維修。

房東 布朗士 紐約市

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