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霍楚再撥款2000萬 為遊民提供永久住房

記者張晨／紐約報導
霍楚宣布撥款2000萬元，在全市為遊民建造400套永久支持住房。(州長辦公室提供)
霍楚宣布撥款2000萬元，在全市為遊民建造400套永久支持住房。(州長辦公室提供)

州長霍楚(Kathy Hochul)近日宣布，將再為紐約市的住房項目撥款2000萬元，以更好的為遊民提供永久支持性住房，並為州府奧伯尼(Albany)的一個緊急避難所提供維修資金；在「遊民住房和援助計畫」(Homeless Housing and Assistance Program)的支持下，全市將有超過400套永久住房，為遊民、有藥物使用障礙史的個人和嚴重精神疾病患者提供服務。

該計畫是霍楚最新頒布的250億元「五年住房計畫」的一部分，經由州臨時與殘障援助辦公室(Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA)管理，旨在增強紐約州民眾的住房穩定性，計畫建造10萬套可負擔住房，其中1萬套將主要針對弱勢群體。

其中包括財富協會(Fortune Society, Inc.)獲900萬元，將在曼哈頓開發59套永久支持住房，該項目將對一棟七層建築進行大改，為租戶提供社區活動室、商業級廚房、洗衣房、小後院和免費互聯網接入，以幫助那些與司法問題有關的遊民。

紐約過渡服務公司(Transitional Services for New York, Inc.)也獲撥款400萬元，用於在皇后區牙買加(Jamaica)建造一座九層建築，其中有30個永久支持性住房，為患有嚴重精神疾病的個人提供幫助；配套的支持服務將包括病例管理、藥物管理、資金管理、獨立生活技能發展等。

另外，Altamont項目公司獲得了10萬元資助，用於修復位於奧伯尼斯凱勒旅館(Schuyler Inn)的緊急避難所。

霍楚表示，通過創造更多可負擔住房和提供關鍵資金來修復緊急避難所，可以幫助遊民獲得穩定生活所需的援助；其2024財年預算也將繼續為遊民住房和援助計畫提供1億2800萬的資金。

遊民 霍楚 紐約市

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