關切兒童鉛中毒 市議會提多案補法律漏洞

當前鉛中毒和預防法律存在漏洞，市議會針對多條提案公聽。圖為老舊住房的有害牆體。(取自市房屋保護和開發局推特)

市議會房屋與建築委員會(Committee on Housing and Buildings)及衛生委員會，日前舉行聯合公聽會，討論含鉛油漆的危害，表示當前鉛中毒和預防法律存在漏洞，導致每年上萬兒童被診斷為血鉛水平過高；市議員提案要求房東 出示油漆檢查證明、清除鉛漆表面區域等。

市議會房屋與建築委員會主席、市議員桑切斯(Pierina Sanchez)表示，現存法律漏洞導致鉛危害持續存在，以布朗士區為例，在2021年有65%的兒童被發現血鉛水平超標。

目前多位市議員提出共14條相關提案，市議員阿亞拉(Diana Ayala)提案擬加強對房東的規定，要求有書面文件證明遵守法律規定，每年檢查老化油漆；另外提案也加速推進消除如門窗等鉛油漆表面的進程，由於會產生鉛塵，對老舊住房中的兒童構成極大風險。

根據市衛生部門，鉛可以導致幼兒腦損傷，即使只有低劑量進入體內，也會導致行為失常。

據了解，舊鉛漆是紐約市鉛暴露最常見的來源，儘管自近20年前頒布首條相關法案以來，血鉛水平超標的兒童數量已減少90%以上，但根據衛生部門截至2021年的鉛中毒報告，仍有超過4200名六歲以下兒童血液中的鉛含量超過聯邦疾病防治中心 (CDC)的數值。

Northern Manhattan Improvement Corporation律師查克爾(Matthew Chachere)在聽證會作證時表示，他曾協助起草地方法案，但根據衛生部門的數據，過去三年鉛中毒的發病率一直保持不變，是史無前例的退步。

查克爾指出，負責執行規定的市房屋保護和開發局(HPD)對建築的審計紀錄顯示，90%的房東沒有針對油漆進行年度檢查。HPD執法及社區服務副專員AnnMarie Santiago也在會上承認，定期執行的房東比率較低。

Santiago說，去年當局發出了1萬5448個基於鉛油漆危害的違規通知書，與疫情前2019年的約2000個違規通知相比增長。

在聽證會舉行當日，市長亞當斯 (Eric Adams)宣布任命布萊克(Jasmine Blake)為新任鉛法規專員，她將協調各政府機構遵守本地鉛污染法律並作出報告，該職位此前由前市清潔局長賈西亞(Kathryn Garcia)擔任。