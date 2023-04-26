亞裔團體聯合議員疾呼 農曆新年設官方假日

亞太公共事務聯盟、近百名華人聯合十位州議員在州府奧伯尼舉行集會，呼籲州議會通過將農曆新年設為紐約州公共假日的提案。(李榮恩提供)

亞太公共事務聯盟(APAPA)25日組織來自多個社團的近百名華人聯合十位州議員，在州府奧伯尼集會，呼籲州議會通過由州參議員劉醇逸、州眾議員 寇頓(William Colton)等人提案，擬將農曆新年設為紐約州公共假日。

參議會版本的S2351提案由劉醇逸、卡范納(Senator Kavanagh)等提出，眾議會的A1275提案則有寇頓、李榮恩(Grace Lee)、金兌錫(Ron Kim)等40多名州眾議員提出；主持集會的寇頓表示，將農曆新年作為法定假日，是體現紐約多元化的精神及彰顯亞裔 的貢獻；他表示，加州的相似立法已通過，紐約應跟進。

劉醇逸則表示，亞裔成為美國人口增長最快的族裔，需要確保文化傳統和節日能受到同等尊重；將農曆新年設為官方假日，可表明政府支持亞裔，並讓所有紐約人一起慶祝亞裔傳統節日。

李榮恩說，農曆新年是亞裔家庭團聚的日子，設為官方假日，讓亞裔文化在紐約獲得認可，並向民眾教育亞裔歷史。

金兌錫則表示，疫情期間亞裔社區遭遇仇亞犯罪與歧視，如今社區需要大聲疾呼，亞裔也是美國的一部分。

亞太公共事務聯盟紐約分會會長王曉薇說，農曆新年為紐約市公校 假日，但今年春節落在周日，未被列上公校假期日曆；「有近190萬亞裔在紐約安家，其中許多人慶祝農曆年，若成為一個州的公共假日，也象徵對亞裔貢獻的肯定。」