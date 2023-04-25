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市議會多項提案 聚焦單車福利落實

記者許君達／紐約報導
市議會提案，要求加大對占用單車道的機動車的處罰力度。（記者和釗宇／攝影）
市議會提案，要求加大對占用單車道的機動車的處罰力度。（記者和釗宇／攝影）

市議會交通委員會24日舉行公聽會，討論一系列單車相關提案，其中包括為外賣騎士建設電動單車充電站、加大對占用單車道的機動車的處罰力度、定期對於單車使用數據進行分析研究以及要求政府提供單車道可視化地圖等；交通局表示，提案的多項內容已在落實當中。

其中，市議員萊斯勒(Lincoln Restler)提案要求對於所有占用單車道、公車道、人行道、斑馬線、防火通道以及學校門前2640英尺以內空間的車輛處以每次175元的罰款，並同時要求市交通局開發一套方便市民舉報的手機程式。

市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)表示，由於現有的街道空間有限，難以確保所有用路者都能各行其道、互不衝突，尤其是對於某些特種車輛來說，其作業時很難做到完全不干擾單車騎行者；不過萊斯勒則繼續發難，稱警察就是最大的違法占道者之一，「你去任何一個分局門前看看，最少都會有十幾輛警車違法停在人行道和單車道上，讓社區居民的出行變得不安全。」不過，在場市警代表否認了這一說法。

同時，由市議員古鐵雷斯(Jennifer Guitterez)提案要求市府成立特別工作組，研究在市內建設單獨為外賣騎士服務的電動單車充電站的可行性，任務包括為充電站選址、評估建設和運營成本以及是否能由第三方機構出資建設和運營、探詢避免鋰電池火災的方式。古鐵雷斯表示，希望這些設施能幫助人們讓危險的電池遠離家庭，「這些火災中的每一起都是可以預防的。」

羅格貴茲表示，市長亞當斯(Eric Adams)上月提出「安全充電、安全出行」計畫(Charge Safe, Ride Save)，充電站建設計畫已經完整地包含在了其中，項目正在進行中；此外，交通局也推出了一個與市場化的科研機構合作的試點項目，研發安全充電解決方案。

此外，市議員法里亞斯(Amanda Farías)和利華娜(Carlina Rivera)的提案要求市府對單車的出行數據進行年度分析並予以公示，提供一個可視化的地圖、以便騎行者提前瞭解單車道被占用的情況；市交通局則表示這二者都在推進之中。

市議會提案，要求加大對占用單車道的機動車的處罰力度。（記者和釗宇／攝影）
市議會提案，要求加大對占用單車道的機動車的處罰力度。（記者和釗宇／攝影）
市交通局長羅格貴茲表示，市議會提案的多項內容目前已在落實當中。（市議會提供）
市交通局長羅格貴茲表示，市議會提案的多項內容目前已在落實當中。（市議會提供）

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