紐約居民糧食券被盜 可獲聯邦賠償

紐約州居民若有糧食券被盜，可向當局申請賠償。(本報檔案照)

為保護糧食券 (SNAP)受益人，日前聯邦通過「糧食券被盜保護法」(SNAP Theft Protection Act)，向糧食券被盜的受害者賠償並升級刷卡安全等；目前紐約州的計畫已被聯邦農業部 (USDA)批准，國會眾議員孟昭文等人19日宣布，紐約居民可著手處理相關申請，並用聯邦資金提供賠償。

由國會參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)提出的「糧食券被盜保護法」於今年初由拜登總統簽入2023年支出法案，為自2022年10月1日或以後糧食券福利 金遭盜用的受害者，提供為期兩年的補償。

各州法案實施的前提，是州府需要向農業部提交如何處理索賠和償還被盜福利的計畫，得到農業部批准後方可實施；目前紐約州的計畫已獲批。

孟昭文19日感謝農業部的配合，表示皇后區和全紐約的許多民眾，都依靠糧食券來獲得食物，「人們不應該因為犯罪分子竊取福利而挨餓」。

國會眾議員維樂貴絲(Nydia Velázquez)則說，糧食券是一項重要的計畫，能確保工薪家庭有飯吃，農業部的計畫獲通過，是使成千上萬受害者邁向復甦的關鍵一步。

陸天娜則表示，紐約州的報銷計畫通過，將能確保聯邦政府迅速為受害者提供賠償，但當局也必須繼續打擊詐騙者，讓倚靠糧食券的家庭能夠不再擔心受害。

該法案除了用聯邦資金賠償受害者，還將幫助各州追蹤糧食券福利遭竊數據，以升級糧食券「電子福利轉帳卡」(Electronic Benefits Transfer，EBT)的安全技術，填補犯罪風險漏洞，避免未來再出現類似的情況。

據了解，每年6、7、8月是糧食券被盜的高峰，被盜用金額普遍200多元，最嚴重者損失3800元，對於很多中低收入家庭打擊很大。