網約車牌照上限 TLC前官員籲放寬

華人張瑞軒是第一個獲得新電動車運營牌照的司機。(TLC官方推特)

業內人士反映，2018年開始實施的網約車牌照上限令租車 公司掌握了大量壟斷紅利，使新入行的司機別無選擇，只能從其手中租用車牌；前計程車暨禮車管理局(Taxi and Limousine Commission，簡稱TLC)官員表示，應取消牌照上線，打破壟斷；TLC此前已宣布增發電動車 牌照，第一個獲得牌照的是華人司機。

數據顯示，紐約市 大多數Uber和Lyft司機仍為獨立身分，但與被迫為租賃公司打工的新司機之間形成嚴重的經濟壁壘。租賃公司在牌照上限規定實施前就囤積了大量牌照，最新數據顯示，紐約市7萬5000輛網約車中，有近萬輛被三家租賃公司把持，司機每周需要支付數百元租賃費，導致生活壓力極大。

而且，在1月舉行的TLC聽證會上，多名司機證實，他們的車上被安裝了可以遠程鎖死的裝置，如果他們未能及時付款，車就無法使用，而且解鎖的程序非常複雜，這令他們的生活壓力更大。

曾任TLC官員的沙勒(Bruce Schaller)表示，這種現狀讓人能夠看到紐約出租車行業所面臨的困境的影子。幾十年來，資源稀缺的一萬餘個黃色出租車牌照被少數公司壟斷，致使很多司機的生計被控制在這些壟斷者的手中。「這給了中間商巨大能量來壓榨司機。」沙勒說。他呼籲TLC取消上限規定，恢復發放新牌照。

Uber和Lyft公司長期以來都反對TLC設置牌照數量上限。不過，由Uber參與創建的獨立司機協會(Independent Drivers Guild)則支持設置上限，因為限制使「車輛更貴，司機更有價值」。

TLC表示將認真對待租賃系統給司機帶來的負擔。近期，TLC發放了1000個新的電動車運營牌照，並計畫進一步擴大為電動車輛開綠燈。根據TLC消息，第一個拿到電動車新牌照的司機是法拉盛的華人張瑞軒(音，Ruixuan Zhang)。TLC稱，張瑞軒以前每月要付2000元的租賃費，現在他每月只要付500元就能開上屬於自己的車。