州預算住房新增計畫卡關 遭批為豪宅建商鬆綁

州長的住房增加計畫若在寸土寸金的紐約市落實，勢必會挑戰現有的容積率限制。曼哈頓多位民選官員指此舉只會有利地產商。(記者許君達／攝影)

目前州預算談判仍卡關，據了解，府會雙方對於州長霍楚(Kathy Hochul)的住房計畫無法達成共識，取代此前談不攏的保釋改革修訂；該項「80萬套住房新增計畫」，目前也遭到曼哈頓 和布碌崙 的多位民選官員反對，認為計畫一旦通過，將為豪宅建商鬆綁。

霍楚的住房增加計畫要求全州多個郡，包括紐約市 在內，在三年內增加3%的住房存量。而在像曼哈頓這樣的地方，如欲達此目標，只能向容積率(FAR)上限開刀。紐約市現有的容積率要求為住宅樓的使用面積不超過占用土地面積的12倍。

該項規定從1961年生效以來影響紐約的城市面貌，新建築不再像20世紀初的摩天大樓那樣密集，最新的超高層公寓樓則是愈建愈「纖細」。

選區位於曼哈頓的州參議員克魯格(Liz Krueger)、州眾議員格利克(Deborah Glick)和李榮恩(Grace Lee)，以及代表布碌崙的州眾議員文雅麗(Jo Anne Simon)都反對該計畫。

克魯格表示，不設前提取消容積率限制，只會有利地產商，導致在寸土寸金的市中心出現更多的豪宅。而且取消某些社區的密度上限還必須考慮到現有的基礎設施，比如學校和消防隊的情況，涉及諸多方面的問題。

市都市規畫局總監葛羅尼克(Dan Garodnick)則表示，取消容積率限制可以使當局放手推進重新規畫，不僅有利於增加住房存量，也為更多可負擔住房預留了空間。

他認為，紐約市現有的規範和審查程序能夠保證制約開發商無節制建設豪宅的慾望，令其建造更多有利於解決住房短缺的新建築，而現在的主要障礙就在於這個容積率上限。

反對者也在嘗試推出一些替代方案，盼同時滿足增加住房存量和保證住房公平的要求。格利克表示將提出提案，允許轉變為住宅的商業建築取消容積率上限，但項目開發者必須保證轉換後的建築內至少40%的公寓是永久可負擔住房。

克魯格則擬提案，在開發商建造至少有30%可負擔單位且限制單位最大面積的出租房的情況下，允許適當超過容積率的上限，以保證這些突破不會用於僅為富豪服務的巨型公寓。