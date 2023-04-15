霍楚撥款650萬元 支持節能排碳產品交易

霍楚撥款650萬，鼓勵節能減排產品交易。(州長辦公室)

在紐約州 氣候技術解決方案項目(Climate-Technology Solutions program)下，保險 創新(Insurance Innovation)是將推進風險管理和保險市場增長為目的，支持企業業務轉型，讓節能排碳產品在市場上能夠更普及；非營利組織「InnSure」14日獲得州長霍楚(Kathy Hochul)撥款650萬元，以幫助實現上述目標。

「InnSure」將與州能源研究與發展局(NYSERDA)合作，共同開發一個項目，以競爭性的方式獎勵研究和開發新保險政策和產品的保險創新者。這筆資金將有助於改善數據獲取，並改變氣候技術企業和消費者的保險覆蓋範圍，以確保保險行業跟上新技術的步伐。

該計畫由NYSERDA的「新商業模式和提供倡議」支持，該倡議促進新的商業模式、商業服務或產品供應，能夠通過客戶獲取或增加資本流動來擴展氣候解決方案的工具。

撥款建立在紐約州研究、開發和商業化方面的投資 基礎上，以支持創新者和公司加速低排放和碳封存技術，實現全州經濟範圍內碳中和的目標，NYSERDA的創新計畫將在十年內通過贈款和商業化支持直接投資8億元；目前已創造了超過6億8000萬的私人投資和2億元的項目融資。

州府表示，同樣由於NYSERDA的技術和業務發展投資，450多種創新節能排碳產品已經商業化，包括LED照明系統、家用電器、更持久的電池和更高效的加熱和冷卻系統；預計到2050年減少85%的溫室氣體排放。