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州預算談判再延 霍楚捨棄限制甲烷排放

記者張晨／紐約報導
州預算談判延遲，霍楚採用排除法減少爭議提案。(州長辦公室)
州預算談判延遲，霍楚採用排除法減少爭議提案。(州長辦公室)

已經延後一次的紐約州新財年預算談判，8日州長霍楚(Kathy Hochul)將宣布二度延期，州府和州議會仍在是否放鬆保釋制度、給法官更多自由設保裁量權的問題上難獲得共識，不過日前霍楚則率先放棄限制甲烷排放的提案。

霍楚沒有明確地將這兩個政策領域聯繫起來，但此舉使其在州參議院和議會中減少了一個與進步人士的鬥爭的議題；該提案通過改變官方計算溫室氣體排放量的方法，允許未來更多地使用天然氣。

霍楚日前承認，由於她自己、州眾議會議長希士提(Carl Heastie)和州參議會多數黨領袖史都華-考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)之間的巨大分歧，以及即將到來的逾越節和復活節假期，第二次所謂的延期「可能是必要的」；她8日則宣布預算談判將再次延期，不過她並未提出新的截止期限。

到目前為止，主要的癥結在於霍楚堅持改變2020年生效的新保釋法；變化包括從州法律中刪除「最小限制性標準」一詞，該標準迫使法官使用最不繁瑣的手段將被告帶回法庭。

「我支持保釋法背後的基本前提。但我們需要法官明白，他們有自由裁量權，在正確的案件中做出正確的決定」；霍楚說，她的建議將解決紐約人對犯罪率上升的擔憂。

霍楚表示，她也堅持有爭議的計畫，即未來十年在全州建造80萬套新住房，地方政府每年都必須實現增長目標；她還希望在地鐵和通勤火車站附近地區增加住房密度；另外還包括放寬紐約特許學校上限的提案。

與此同時，州府官員表示，在6月8日結束的定期立法會議期間，他們仍將推動甲烷排放法案的修改，該法案已在參眾兩院正式提出。

霍楚 預算 地鐵

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