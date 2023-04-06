市府與市警工會達成勞資協議 漲薪、減少工作日

市長亞當斯近日宣布，市府已經與市警察工會達成為期八年的臨時勞資協議。(市長辦公室提供)

市長亞當斯 (Eric Adams)近日宣布，市府已經與市警察 工會(Police Benevolent Association，PBA)達成為期八年的臨時勞資協議，工會大約2萬3000名制服警員的明年年薪擬漲4%，同時實施試點項目，可讓警員每年執勤天數減少60天，但單次當班時間增加。

PBA是全市規模最大的市警工會，本次協議為亞當斯上任以來首次與市警達成勞資協議，也是市警工會30年來第三次自願達成的勞資協議；此前市警與市府的勞資糾紛已經持續七年，也曾進入仲裁，本次協議的達成，料將緩和白思豪(Bill de Blasio)時期市府與市警的緊張關係。

不過，這項協議仍有待市警工會最終批准；近年來紐約市離職市警人數創紀錄，工會此前就表示，尋求更高薪資是人員流失的原因之一；據了解，市警自2016年以來就再未漲薪。

協議將原本到2017年的談判條款，期限延至2025年；根據協議，和2017年相比，市警薪資須增長28.25%，其中今年8月將漲薪3.5%，明年8月再漲4%，預計到2027年的成本將達到55億元；例如，警齡五年半的警員，年薪明年8月將達到13萬1500元，新進警員今年年薪，將從4萬2500元增至5萬5000元。

協議還提出為期六個月的試點項目，制服警員單次當班時間可從九小時增至最多12小時，根據市警排班，若單次當班12小時，警員就可以執勤三天，然後再休息三天；若選擇當班10小時，就可當班四天，休息兩天。

作為交換，市警每年的工作日數可減少32天至60天；這項試點意在為警員的兩次當班之間提供充足的休息時間，試點將從布朗士 區的兩個分局率先推行，約400名警員將受益。